Nedžida Sprečaković
KO DF TK zatražio očitovanje KO SDA TK o zajedničkim mjerama

Kantonalni odbor Demokratske fronte (DF) Tuzlanskog kantona na vanrednoj sjednici održanoj 22. septembra 2025. godine razmatrao je aktuelnu političku situaciju, te donio nekoliko zaključaka.

Najprije je upućen zahtjev za službeno očitovanje Kantonalnog odbora SDA TK o tome da li ostaju pri ranije dogovorenim zajedničkim mjerama, koje su bile osnova koalicije KO DF TK i KO SDA TK na području TK za mandatni period 2022–2026. godina. Iz DF-a podsjećaju javnost da su te mjere bile njihov prijedlog, a SDA ih je prihvatila za realizaciju u aktuelnom mandatu.

Riječ je o četiri ključna prioriteta: nastavak isplate porodiljskih naknada u utvrđenom iznosu, izgradnja centralnog objekta Kampusa Univerziteta u Tuzli, donošenje zakonskih i drugih propisa te jačanje Ureda za borbu protiv korupcije i relevantnih institucija s ciljem transparentnog i zakonitog rada u svim javnim preduzećima i institucijama, kao i kontinuirano ulaganje u modernizaciju opreme na Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla, uz podršku svim zaposlenima u zdravstvu.

Sjednica KO DF TK je nakon razmatranja prekinuta, a biće nastavljena nakon što KO SDA TK dostavi službeno očitovanje o ovom pitanju.

Iz DF-a su na kraju uputili i poziv Vladi Tuzlanskog kantona da nastavi sve započete projekte od interesa za građane, striktno u skladu sa zakonom, uz obavezu da javnost transparentno informiše o dinamici njihove realizacije.

