Djed Mraz UŽIVO, možete pratiti njegovo kretanje

Tokom badnjeg dana, Djed Mraz na Flightradar24 jedan je od najpraćenijih „letova“ na svijetu, a brojni korisnici prate njegovu simboličnu rutu dok obilazi gradove i kontinente. Iako je riječ o zabavnom sadržaju, interesovanje iz godine u godinu ne jenjava, posebno među djecom, ali i odraslima koji žele osjetiti prazničnu atmosferu.

Platforma Flightradar24, poznata po praćenju avionskog saobraćaja u realnom vremenu, svake godine uoči Božića aktivira poseban praznični prikaz. Na mapi se tada pojavljuje i Djed Mraz, predstavljen kao poseban let sa simboličnom oznakom, koji se može pronaći jednostavnom pretragom unutar aplikacije ili web stranice.

Djed Mraz leti u saonicama ili stvarnom avionu

Djed Mraz na Flightradar24 nije stvarni avion niti se radi o pravom radarskom signalu. Riječ je o virtualnom letu koji Flightradar24 dodaje ručno, kao dio tradicionalne praznične priče. Ipak, vizuelni prikaz, kretanje po mapi i prikaz rute potpuno su identični pravim letovima, što cijeli doživljaj čini uvjerljivim i zanimljivim.

Ovakva praksa već godinama postoji i postala je svojevrsna božićna tradicija na internetu. Sličan koncept koristi i NORAD Tracks Santa, koji još od pedesetih godina simbolično prati Djeda Mraza tokom božićne noći, ali Flightradar24 je ovu ideju približio publici kroz poznati interfejs koji svakodnevno koriste milioni ljudi.

Ako ste se pitali da li je moguće pratiti Djeda Mraza putem avio aplikacije, odgovor je potvrdan. Djed Mraz na Flightradar24 ponovo je tu, spreman da barem simbolično podsjeti na čaroliju božićne noći, a vi uz vlastiti screenshot možete pratiti gdje se u tom trenutku nalazi njegova ruta.