Đorđe Živković osvojio peto mjesto na Olimpijskim igrama mladih

Đorđe Živković, bosanskohercegovački taekwondoista iz Zvornika, završio je nastup na Olimpijskim igrama mladih Dakar 2026 na petom mjestu. Živković je u četvrtfinalnoj borbi poražen od predstavnika Rusije Bashira Adzhieva, čime je ostao bez prilike da se plasira među osvajače medalja.

Mladi reprezentativac Bosne i Hercegovine nastupio je u kategoriji iznad 73 kilograma, a četvrtfinalni susret odigran je jučer, 11. novembra, u Senegalu.

Njegov protivnik, ruski taekwondoista Bashir Adzhiev, slavio je rezultatom 2:0 u rundama i izborio plasman u polufinale. Adzhiev je na kraju takmičenja osvojio bronzanu medalju.

Iako nije uspio doći do odličja, Živković je nastup završio na petom mjestu, ostvarivši plasman među najbolje takmičare u svojoj kategoriji.

Đorđe Živković predstavljao BiH uz trenera Mladena Ristića

Uz bosanskohercegovačkog reprezentativca tokom takmičenja u Dakaru bio je trener Mladen Ristić, s kojim se pripremao za nastup na ovom velikom međunarodnom sportskom događaju.

Živković je bio jedini predstavnik Bosne i Hercegovine na ovogodišnjim Olimpijskim igrama mladih, a nastup u Senegalu donio mu je iskustvo takmičenja na najvišem nivou omladinskog sporta.

Četvrte ljetne Olimpijske igre mladih okupile su približno 2.700 sportista uzrasta od 15 do 18 godina iz različitih dijelova svijeta.

Ovogodišnje izdanje ima i historijski značaj jer su Olimpijske igre mladih prvi put organizovane na afričkom kontinentu.

Za Đorđa Živkovića nastup u Dakaru predstavlja još jedno međunarodno iskustvo u sportskoj karijeri, nakon kojeg ga očekuje nastavak priprema za naredna taekwondo takmičenja.