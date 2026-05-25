Dodik najavio formiranje pravnog tima zbog Sene Uzunović

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik objavio je na društvenoj mreži X da je formirao pravni tim koji bi se, kako je naveo, trebao baviti okolnostima zločina nad Srbima u Konjicu i ulogom sutkinje Suda BiH Sene Uzunović.

Dodik tvrdi da bi tim trebao istražiti navode o prikrivanju zločina i nekažnjavanju odgovornih, navodeći da žrtve srpske nacionalnosti ne smiju biti zaboravljene niti tretirane kao manje važne.

U objavi je spomenuo i srpske porodice stradale u Konjicu i Bradini, poručujući da će Republika Srpska, kako je naveo, nastaviti insistirati na istini i pravdi.

Ipak, za sada nije jasno o kakvom pravnom timu je riječ, s obzirom na to da Dodik nema zvaničnu ulogu u pravosudnim institucijama Bosne i Hercegovine. Ukoliko postupak ne bude vođen pred nadležnim tužilaštvima, riječ je o neformalnom timu pravnih stručnjaka.

Dodikove tvrdnje o Senei Uzunović aktuelizirane su nakon što je ona kao sutkinja Suda BiH učestvovala u predmetu u kojem je Dodiku presuđeno zbog nepoštivanja odluka visokog predstavnika.