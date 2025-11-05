Dodik po starom: najavio paralizu države

Nakon odluke Ustavnog suda BiH Milorad Dodik poručio je da nije razočaran, jer kako je naveo od postojećeg pravosuđa i Ustavnog suda BiH nije ni očekivao drugačiji ishod. Dodik tvrdi da je Ustavni sud BiH dio plana da se razgradi Dejtonski mirovni sporazum i da se ukine Ustav Republike Srpske, za koji je naglasio da je dejtonska kategorija i usaglašen s Ustavom BiH.

U svojoj izjavi Dodik je ocijenio da je riječ o, kako je rekao, odmetnutoj i krnjoj instituciji koja odbijanjem apelacije ruši ustavni poredak Bosne i Hercegovine, te da Republika Srpska nije odgovorna za dalje poteze kojima će odgovoriti. Prema njegovim riječima, Republika Srpska smatra da u ovom trenutku ne postoji ustavna BiH, već zemlja u, kako je ustvrdio, slobodnom padu.

Dodik je naglasio da iza procesa protiv njega stoje, kako je rekao, udruženi muslimani i globalističke politike koje proteklih godina navodno ruše prava Republike Srpske i nameću koncept građanske države. Tvrdi i da je krajnja namjera da se promijeni demografska struktura u Bosni i Hercegovini.

U odluci Ustavnog suda BiH Dodik vidi nastavak političkog procesa kojem, navodi, nikada nije vjerovao da može imati pravedan epilog. Ističe da Republička vlast, prema njegovim riječima, nastavlja borbu također uvjerena da nisu imali realnu šansu, ali da neće odustati.

Naglasio je i da će situacija u narednom periodu biti složena zbog globalnih i regionalnih odnosa, pa tako i odnosa unutar Bosne i Hercegovine. Dodik je poručio da je za institucije Republike Srpske BiH završena priča i da će građani, kako kaže, gledati šta znači paraliza državnog nivoa vlasti.

Na kraju je naglasio da se potpuno okreće institucijama Republike Srpske i da ga, kako je rekao, više ne zanima šta se dešava u Federaciji BiH, koju je opisao kao inostranstvo za Republiku Srpsku.