Dodik: Nije slučajno što se na božićnom prijemu nije pojavio niko od Bošnjaka

Foto: Predsjedništvo BiH

Lider SNSD-a Milorad Dodik izjavio je da “nije slučajno” što se na božićnom prijemu, koji je organizovala članica Predsjedništva BiH Željka Cvijanović, “pojavio čitav diplomatski kor i legitimni predstavnici hrvatskog naroda”, dok, kako je naveo, “nije se pojavio niko iz bošnjačkog političkog korpusa”.

“Da Srbi postoje samo kao broj za preglasavanje i kao alat za upravljanje Republikom Srpskom, nikako kao ravnopravan narod. Tamo gdje čitav svijet vidi Srbe i Republiku Srpsku kao činjenicu, političko Sarajevo vidi metu. Ali Republika Srpska će nastaviti da jača, institucionalno, ekonomski i politički”, poručio je Dodik.

Dodik je dodao da je u narednim sedmicama “neophodno da ubjedljivo završimo posao koji Sarajevu nije po mjeri, još snažnije i još odlučnije”.

Na društvenoj mreži X podsjetio je i na glasanje 8. februara, navodeći da se tada “glasa za ili protiv Republike Srpske”. “Da li ona postoji za srpski narod koji u njoj živi, ili za onih pet u Sarajevu i Blanušu u Banjaluci, koji od želje da se domognu vlasti ne vide ništa osim mržnje prema meni”, naveo je Dodik.

