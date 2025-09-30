Dodik predložio kandidata za predsjednika RS-a

Bivši ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske i aktuelni ministar za visoko obrazovanje u vladi ovog entiteta Siniša Karan najvjerovatnije će biti kandidat SNSD-a na predstojećim izborima za predsjednika RS-a. Ova informaciju nezvanično je potvrđena nakon današnje sjednice Glavnog odbora SNSD-a u Banjoj Luci.

Kako se saznaje, Karan ima gotovo jednoglasnu podršku članova Glavnog odbora, kao i gradskih i općinskih odbora stranke. Iako se prethodnih dana spominjalo i ime Željke Cvijanović, članice Predsjedništva BiH, kao potencijalne kandidatkinje, izvori bliski stranci navode da je Karan dobio prednost.

Na današnjoj sjednici Glavnog odbora Saveza nezavisnih socijaldemokrata donesena je i odluka da stranka izađe na prijevremene izbore za predsjednika Republike Srpske. Lider SNSD-a Milorad Dodik poručio je da je cilj stranke nastaviti pobjeđivati i čuvati poziciju vlasti u entitetu.

“Ja nisam rođen da budem doživotni predsjednik. Danas možemo biti ponosni na sve što smo uradili. Postavlja se pitanje gdje bi bila Republika Srpska da nije bilo SNSD-a”, rekao je Dodik, naglašavajući da međunarodni faktor računa na opoziciju kao “lakši faktor”, ali da SNSD ostaje čvrsto opredijeljen da zadrži političku dominaciju.