Predsjedavajući Tomislav Martinović sazvao je za danas sjednicu Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, 23. redovnu u aktuelnom mandatu.

Među predloženim tačkama dnevnog reda su strategija za prevenciju ovisnosti u Federaciji Bosne i Hercegovine za period 2025-2035. godina, kao i informacije o revizijama privatizacije državnog kapitala privrednih društava i banaka u prošloj i pretprošloj godini.

Na isti period odnose se i najavljeni izvještaji o izvršenju programa rada Agencije za reviziju privatizacije te o poslovanju preduzeća Filmski centar Sarajevo.

Dom naroda trebalo bi na današnjoj sjednici da se izjasni i o predloženim odlukama o imenovanju Nadzornog odbora Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH te imenovanju Odbora za žalbe građana.

U najavljenom dnevnom redu su i dvije odluke o kreditnom zaduženju kod međunarodnih banaka, prva zbog izgradnje dionice Poprikuše – Nemila na Koridoru Vc, a druga radi rekonstrukcije i opremanja dviju psihijatrijskih bolnica u Federaciji BiH – u Sarajevu i Mostaru.