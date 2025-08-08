Donald Trump odgovorio Bećiroviću: Zajedno možemo postići sve

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald J. Trump odgovorio je članu Predsjedništva Bosne i Hercegovine Denisu Bećiroviću, zahvalivši mu na čestitki povodom 249. godišnjice nezavisnosti SAD-a.

U pismu koje je stiglo na adresu člana Predsjedništva BiH, Donald Trump izrazio je zahvalnost za poruku i podsjetio na važnost američkog Dana nezavisnosti, ističući temeljne vrijednosti na kojima je izgrađena američka nacija – slobodu, pionirski duh i odlučnost naroda.

„Vaša poruka je duboko cijenjena. Zajedno, kada podržavamo suverenitet, prosperitet i mir kroz snagu, ne postoje granice onome što možemo postići“, naveo je Trump, dodajući kako se raduje nastavku zajedničkog djelovanja na izgradnji sigurnije, snažnije i uspješnije budućnosti.

Donald Trump odgovorio Bećiroviću naglašavajući da Sjedinjene Američke Države cijene prijatelje i partnere koji dijele iste demokratske vrijednosti i težnje za stabilnošću i mirom.

Pismo američkog predsjednika dolazi nakon Bećirovićeve poruke upućene u povodu Dana nezavisnosti SAD-a, što predstavlja nastavak diplomatske razmjene između dvije države.