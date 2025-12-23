Bećirović u Washingtonu razgovarao o jačanju odnosa BiH i SAD-a

Član Predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović sastao se danas u zgradi State Departmenta u Washingtonu s američkom državnom podsekretarkom za politička pitanja Allison Hooker, jednom od najviših zvaničnica Ministarstva vanjskih poslova Sjedinjenih Američkih Država.

Tokom razgovora Bećirović je zahvalio američkom narodu i administraciji na dugogodišnjoj i kontinuiranoj podršci nezavisnosti, suverenitetu i teritorijalnom integritetu Bosne i Hercegovine. Istakao je da je Bosna i Hercegovina pouzdan partner SAD-a, posebno u oblasti sigurnosti i borbe protiv terorizma, naglasivši visok nivo saradnje domaćih sigurnosnih institucija s američkim partnerima. Podsjetio je i da su Oružane snage BiH učestvovale zajedno s američkom vojskom u mirovnim i antiterorističkim misijama.

Značajan dio sastanka bio je posvećen jačanju ekonomske saradnje između Bosne i Hercegovine i Sjedinjenih Američkih Država. Bećirović je posebno naglasio važnost projekta Južne gasne interkonekcije, ocijenivši ga strateškim projektom sa snažnim ekonomskim, političkim, sigurnosnim i energetskim efektima. Kako je naveo, realizacija tog projekta predstavlja jasan pokazatelj spremnosti političkih aktera da konkretnim potezima jačaju strateško partnerstvo sa SAD-om. Razgovarano je i o potencijalima za ulaganja američkih kompanija u infrastrukturu, turizam i odbrambenu industriju, uz naglasak na potrebu stabilnog i predvidivog poslovnog ambijenta.

Bećirović je ponovio da je punopravno članstvo Bosne i Hercegovine u NATO-u ključni vanjskopolitički cilj države, ističući da BiH nastavlja s implementacijom Akcionog plana za članstvo i redovno dostavlja Program reformi. Također je naglasio opredijeljenost za daljnje jačanje saradnje sa SAD-om u oblasti sigurnosti i odbrane, kao i razvoj odbrambenih kapaciteta.

Tokom susreta istaknuta je i važnost američkog liderstva u očuvanju mira i stabilnosti u Bosni i Hercegovini i širem regionu, uz naglašenu ulogu OHR-a u provođenju Dejtonskog mirovnog sporazuma.

Državna podsekretarka Hooker potvrdila je snažnu i kontinuiranu posvećenost Sjedinjenih Američkih Država nezavisnoj, stabilnoj i suverenoj Bosni i Hercegovini, te punu podršku Dejtonskom mirovnom sporazumu.