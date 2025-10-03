Dr. Lemana Spahić dobitnica Vexillum Giuseppe Sciacca međunarodne nagrade za bioinženjering

Dr. Lemana Spahić je ponovno ostvarila izuzetan međunarodni uspjeh. Ovog puta, u Rimu je primila Vexillum Giuseppe Sciacca internacionalnu nagradu za biomedicinski inžinjering, jedno od najprestižnijih priznanja u oblasti nauke i istraživanja.

Nagrada Vexillium Vexillum Giuseppe Sciacca dodjeljuje se naučnicama i naučnicima čiji međunarodno prepoznat rad obilježava inovaciju i izuzetne doprinose nauci, a mnogi prethodni laureati bili su kandidati i za druge svjetske nagrade

Nakon što je u prethodnom periodu prepoznata kao najmlađa doktorica nauka, a potom i najmlađa dvostruka doktorica nauka u Bosni i Hercegovini Nagrađivanje Dr. Spahić na ovako visokom međunarodnom nivou još je jedna velika potvrda naučnog razvoja, vrijednost i relevantnost njenog istraživačkog rada. Dodjela ove nagrade takođe šalje snažnu poruku da Bosna i Hercegovina, kroz svoje mlade istraživače, može zauzimati značajno mjesto u globalnoj naučnoj zajednici, o čemu je Dr. Spahić govorila u okviru svečane ceremonije dodjele u monumentalnom zdanju Palazzo della Cancelleria.

Ovaj uspjeh dodatno jača međunarodni ugled Bosne i Hercegovine u oblasti biomedicinskog inženjeringa i nauke općenito, inspirira mlade generacije da teže izvrsnosti i podsjeća da posvećenost, istrajnost i inovacija mogu dovesti do priznanja na najvišoj svjetskoj razini.