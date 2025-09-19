Zbog državne imovine ugrožen opstanak radnih mjesta u BiH

Na inicijativu Saveza općina i gradova Bosne i Hercegovine održan je sastanak s ministrom pravde BiH Davorom Bunozom, na kojem se razgovaralo o problemima jedinica lokalne samouprave.

Kako je saopćeno iz Saveza općina i gradova Federacije BiH, najveći izazov s kojim se suočavaju sve lokalne zajednice u zemlji, bez obzira da li se radi o Federaciji BiH ili Republici Srpskoj, jeste pravna nesigurnost u vezi s raspolaganjem državnom imovinom.

Ovaj problem, naglašeno je, sprječava općine i gradove da investitorima ponude zemljište, što usporava ekonomski razvoj i otežava unapređenje usluga za građane.

Podsjetili su da je u periodu od 2005. do 2022. godine u Bosni i Hercegovini formirano više od stotinu poslovnih zona na državnom zemljištu u okviru lokalnih zajednica, u kojima je zaposleno više od deset hiljada ljudi. Današnja pravna nesigurnost, ističu, dovodi u pitanje opstanak tih zona, ali i razvoj novih, čime se ugrožava i buduće zapošljavanje.

Pravna blokada, dodaju, koči i realizaciju infrastrukturnih projekata od izuzetne važnosti poput autocesta, brzih cesta, regionalnih vodovoda i kanalizacionih sistema. Također, otežava i razvoj tržišta nekretnina, budući da gradovi ne mogu planirano širiti građevinska područja na zemljištu koje je zakonski definisano kao državno.

Iz Saveza općina i gradova poručuju da se sve razine vlasti u BiH moraju aktivno uključiti u traženje rješenja, u skladu s odlukama Ustavnog suda BiH i pozitivnim propisima, kako bi se osigurala pravna sigurnost, privukle nove investicije, zaštitila radna mjesta i omogućio održivi razvoj lokalnih zajednica.