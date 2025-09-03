Dvije osobe povrijeđene u saobraćajnoj nesreći kod Srebrenika

Jasmina Ibrahimović
Foto: PVJ Srebrenik

Danas oko 10.25 sati na magistralnom putu u mjestu Potpeć, na području grada Srebrenika, dogodila se saobraćajna nezgoda u kojoj su učestvovali autobus i teretno motorno vozilo.

Prema prvim informacijama, dvije osobe su povrijeđene i prevezene u JZU UKC Tuzla radi ukazivanja ljekarske pomoći, saopšteno je iz Uprave policije MUP-a TK.

Saobraćaj je trenutno obustavljen na ovoj dionici magistralnog puta, a policijski službenici Policijske uprave Srebrenik provode potrebne mjere i radnje na mjestu nesreće.

