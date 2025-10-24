Dvojica državljana Mađarske protjerana iz BiH zbog nezakonitih aktivnosti u Banovićima

Služba za poslove sa strancima je, na osnovu obavještenja Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, informisana da se u prostorijama PU Banovići nalaze dva državljanina Mađarske, za koje postoji sumnja da se bave nelegalnim snimanjem i praćenjem lica i objekata na području opštine Banovići.

Tokom provođanja službenih radnji, od tih lica prikupljene su izjave na okolnosti njihovog boravka u Bosni i Hercegovini. Provjerama je utvrđeno da su boravili u BiH s ciljem dokumentovanja i evidentiranja događaja – sastanka dva strana lica na području opštine Banovići.

S obzirom na činjenicu da su ti strani državljani nezakonito provodili navedene aktivnosti, Služba za poslove sa strancima izrekla je mjeru otkaza bezviznog boravka i protjerivanja sa teritorije Bosne i Hercegovine. Dvojac iz Mađarske napustio je teritoriju Bosne i Hercegovine 23. oktobra, preko graničnog prelaza Karakaj, saopćeno je iz Službe za poslove sa strancima.