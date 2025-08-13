EP BiH: HE „Una“ Kostela-Bihać nije uzročnik zamućenja rijeke Une

Adin Jusufović
una, une
Povodom neistinitih informacija plasiranih u javnosti o postrojenju JP Elektroprivreda BiH- Hidroelektrana „Una“ Kostela-Bihać kao uzročniku aktuelnog zamućenja vodotoka rijeke Une, s ciljem objektivnog informisanja javnosti  JP Elektroprivreda BiH saopćava sljedeće:

Postrojenje Hidroelektrana „Una“ Kostela-Bihać ne raspolaže i u svom radu ne koristi materijale koji dovode do emisija štetnih materija.

Na osnovu utvrđivanja svih aspekata tehnološkog procesa proizvodnje električne energije u postrojenju, Okolinskom dozvolom Federalnog ministarstva okoliša i turizma za Hidroelektranu „Una“ Kostela-Bihać je definisano da je ista proizvođač „zelene“ energije.

U Okolinskoj dozvoli, broj: UPI/05-23-254/08 VI od 18.02.2009.godine,  se navodi:

„Hidroelektrana Una  je proizvodni kapacitet koji služi  za proizvodnju električne energije na bazi iskorištenja hidropotencijala rijeke Une. Ona pripada grupi protočnih derivacionih hidroelektrana koje iskorištavaju kinetičku i potencionalnu energiju vode kao i energiju pritiska. Hidoelektrana Una  prema kvalitetu proizvodnje pripada grupi proizvođača zelene energije.”

Takođe, u postrojenju nisu vršeni radovi koji bi uzrokovali  zamućenje vodotoka Une.

Netačne informacije o Hidroelektrani „Una“ Kostela-Bihać, posljedica su ili nepoznavanja tehnološkog procesa rada ovog pogona ili svjesnog djelovanja usmjerenog na narušavanje ugleda i kredibiliteta JP Elektroprivreda BiH.

