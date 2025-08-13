Hitna reakcija zbog mogućeg zagađenja rijeke Une

Federalni vodni inspektor je 12. augusta, nakon prijave udruženja Unski lađari o mogućem zagađenju rijeke Une i pojavi cvjetanja algi, odmah poduzeo mjere.

U saradnji s Agencijom za vodno područje rijeke Save iz Sarajeva, organizovano je hitno uzimanje uzoraka vode na tri lokacije kako bi se utvrdio stepen onečišćenja i prisustvo algi.

Prve uzorke je prikupio općinski vodni inspektor iz Cazina, a dodatne analize će biti provedene u laboratoriju Agencije.

Zabrinutost izaziva i vrlo nizak nivo Une, koji bi mogao dodatno pogoršati ekološku situaciju i utjecati na kvalitet života stanovništva i biodiverzitet.

Nadležne institucije nastavljaju s praćenjem stanja i najavljuju pravovremeno informisanje javnosti o rezultatima analiza i mjerama koje će biti poduzete radi zaštite okoliša.

“U ovom momentu Una prolazi kroz nezapamćenu katastrofu. Sve tranzicijske radionice, igraonice, seminarčići, konferencije, akademijice, svi mali biznisi i startapi-satrapi, kampanjice i fotkice, sve instagramsko-fejzbučke lajkaške pobune i revolucije u ćasi granta, svi konsultanti i PR startezi i brendiranje turističke ponude, sve medijske pomame i atrakcije – sve to na kantaru istorije jedne rijeke ne vrijedi ni koliko pauza za doručak bar jedne dobre, funkcionalne, stručne državne ustanove. Al su nas demokratizovali, sjeme im se zatrlo demokratizatorsko. Jedite govna kao ispunjeno obećanje Dejtona i tranzicije“ saopštili su iz Eko-akcije

