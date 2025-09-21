Etno likovna kolonija “Vršani“: Kad zakaže humanost, umjetnost mora govoriti

Udruženje građana Umjetnička likovna kolonija Vršani okupilo je 40 umjetnika iz Tuzlanskog kantona i regiona na 17. etno likovnoj koloniji u mjestu Vršani kod Tuzle, održanoj pod sloganom „Boja gladi“. Ove godine manifestacija je nosila i dodatnu poruku – „Kad zakaže humanost, ne smije zakazati umjetnost“ – kojom su učesnici iskazali solidarnost sa stanovnicima Gaze.

Inicijator kolonije, slikar Fikret Jahić Vršanin, naglasio je da umjetnici tematski stvaraju djela koja oslikavaju patnju palestinskog naroda. „Progon i patnja naroda Palestine ne izlaze mi iz glave. Morao sam reagovati, i kao umjetnik i kao čovjek koji je prošao rat u Bosni i Hercegovini“, rekao je Jahić.

Etno likovna kolonija u Vršanima se održava od 2009. godine, a okuplja umjetnike iz BiH i regiona sa ciljem očuvanja kulturno-historijskog naslijeđa i promocije probosanskih motiva u umjetnosti. Manifestacija je nastala uz podršku BZK Preporod Tuzla i Planinarskog društva „Konjuh“.

Tokom kolonije umjetnici stvaraju radove inspirisane prirodnim ljepotama i arhitekturom Vršana, a na kraju manifestacije oni se prezentiraju na zajedničkoj izložbi. „Vršani su često zanemareni, ali kroz umjetnost im vraćamo život i pažnju koju zaslužuju“, ističe Jahić, dodajući da su kolonije postale važan kulturni događaj koji povezuje generacije i širi kreativnu energiju širom Bosne i Hercegovine.