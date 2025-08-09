Potvrdilo ministarstvo: Evo kada počinje školska godina u TK

Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona objavilo je školski kalendar za 2025/2026. godinu, donoseći ključne datume i smjernice za učenike, roditelje i nastavnike.

Nova školska godina počinje u ponedjeljak, 1. septembra 2025., a završava u utorak, 30. juna 2026. godine, uz nastavu podijeljenu u dva polugodišta.

Prvo traje do 31. decembra, a drugo počinje 29. januara, nakon četverosedmičnog zimskog raspusta koji će trajati od 1. do 28. januara 2026. godine.

Do kada traje nastava u završnim razredima?

Ukupno je planirano 185 radnih dana, od čega 175 nastavnih. U završnom razredu osnovne škole nastava će trajati do 5. juna, a u završnim razredima srednjih škola do 14. maja 2026. godine, dok najmlađi učenici prvo polugodište završavaju istovremeno s ostalim, a drugo polugodište završava 12. juna.

Koji su slobodni dani?

Škole će obilježavati i radne nenastavne dane, poput Dana škole, sportskih dana i sajmova knjige, a nastava se neće održavati tokom državnih i vjerskih praznika i to od Nove godine, Dana nezavisnosti i Dana državnosti, do Ramazanskog i Kurban bajrama, te katoličkog i pravoslavnog Božića.

Učenici koji pripadaju vjerskoj zajednici koja čini većinu u školi imaju pravo na jedan dodatni slobodan dan za obilježavanje svog praznika.

Školski kalendar uključuje i obilježavanje brojnih međunarodnih i svjetskih datuma, poput Dana planete Zemlje, Svjetskog dana učitelja, Dana sigurnijeg interneta i Dana borbe protiv korupcije.

Na osnovu ovih smjernica, svaka škola će izraditi vlastiti plan rada za cijelu školsku godinu, uključujući termine ekskurzija, priredbi i drugih školskih aktivnosti.