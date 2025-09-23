Evo koliko će iznositi borački dodatak

Danas je u Sarajevu održan treći sastanak Radne grupe za izradu prijedloga izmjena i dopuna Zakona o pravima demobilisanih branilaca i članova njihovih porodica. Fokus je stavljen na borački dodatak, a prema riječima resornog ministra dosadašnje inicijative i zahtjevi su odbijeni. Jedan od glavnih prijedloga bio je da borački dodatak iznosi pet KM po provedenom mjesecu u Oružanim snagama, što bi značilo da bi se na godišnjem nivou za te namjene trebalo izdvojiti oko 200 miliona KM, odnosno više od 50 posto budžeta ovog ministarstva.

Danas je u Sarajevu održan treći sastanak Radne grupe za izradu prijedloga izmjena i dopuna Zakona o pravima demobilisanih branilaca i članova njihovih porodica. Fokus je stavljen na borački dodatak, a prema riječima resornog ministra dosadašnje inicijative i zahtjevi su odbijeni. Jedan od glavnih prijedloga bio je da borački dodatak iznosi pet KM po provedenom mjesecu u Oružanim snagama, što bi značilo da bi se na godišnjem nivou za te namjene trebalo izdvojiti oko 200 miliona KM, odnosno više od 50 posto budžeta ovog ministarstva.

Nedžad Lokmić, Federalni ministar za boračka pitanja, istakao je „Radna grupa se usaglasila da ipak donesemo prijedlog, odnosno zaključak, da pravo na boročki dodatak imaju svi korisnici, odnosno svi učesnici odbremalno-slovodločkog rata, njih cirka 383.500 korisnika. Cifra, odnosno iznos koju Ova radna grupa predlaže jedna i po konvertibilna marka po provedenom mjesecu u oružanim snagama BiH. Moj zadatak je da u što kraćem periodu o tome izvjestim premijera, do premijere.“

Ovaj prijedlog dalje se upućuje ka Vladi FBiH na dalje postupanje.