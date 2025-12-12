FBIH: 50 miliona KM općinama i gradovima za projekte širom Federacije BiH

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine donijela je odluku kojom se 50 miliona KM općinama i gradovima stavlja na raspolaganje za finansiranje projekata, inicijativa i aktivnosti od značaja za jedinice lokalne samouprave, potvrdio je dopremijer FBiH i federalni ministar finansija Toni Kraljević.

Na prijedlog Federalnog ministarstva finansija, Vlada FBiH usvojila je Odluku o raspodjeli sredstava utvrđenih Budžetom Federacije BiH za 2025. godinu, u okviru kapitalnih transfera drugim nivoima vlasti i fondovima, a koja se odnosi na općine i gradove. Ovom odlukom raspoređeno je ukupno 48 miliona KM, a sredstva su dodijeljena na osnovu prethodno utvrđene procedure i javnog poziva za prijavu projekata i inicijativa od značaja za lokalne zajednice.

Prema riječima federalnog dopremijera, sredstva su namijenjena projektima iz oblasti putne i komunalne infrastrukture, izgradnji i obnovi objekata obrazovnog, sportskog i kulturnog karaktera, kao i drugim projektima i aktivnostima koje spadaju u nadležnost općina i gradova. Cilj raspodjele je unapređenje uslova života građana i jačanje kapaciteta lokalnih zajednica širom Federacije BiH.

Pored toga, Vlada Federacije BiH usvojila je i posebnu odluku koja se odnosi na jedinice lokalne samouprave koje spadaju u V kategoriju razvijenosti. Za ovu namjenu iz budžeta za 2025. godinu izdvojeno je dodatnih 2 miliona KM u okviru tekućih transfera drugim nivoima vlasti.

Sredstva u pojedinačnom iznosu od po 153.846 KM raspoređena su općinama Domaljevac Šamac, Ravno, Glamoč, Drvar, Bužim, Ključ, Foča, Pale, Čelić, Bosansko Grahovo, Teočak, Sapna i Dobretići, a riječ je o finansijskoj pomoći budžetima ovih lokalnih zajednica u skladu sa propisanim kriterijima.

Usvojenim odlukama predviđeno je da će Vlada Federacije BiH sa načelnicima i gradonačelnicima općina i gradova zaključiti pojedinačne ugovore o dodjeli i korištenju sredstava, kojima će biti regulisana međusobna prava i obaveze. Federalni ministar finansija ovlašten je da u ime Vlade FBiH potpiše ugovore o dodjeli, uslovima i načinu korištenja sredstava, dok je za realizaciju odluka zaduženo Federalno ministarstvo finansija.

Dodjelom 50 miliona KM općinama i gradovima, Vlada Federacije BiH nastoji osigurati kontinuitet ulaganja u lokalni razvoj i pružiti podršku projektima koji imaju direktan uticaj na kvalitet života građana u svim dijelovima Federacije Bosne i Hercegovine.