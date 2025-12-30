FBiH: Isplaćena sredstava poljoprivrednim proizvođačima i prerađivačima

Federalno Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva saopćilo je da je, uvidom u trezorsku aplikaciju Federalnog ministarstva finansija, na plaćanje povučen iznos od 42,9 miliona konvertibilnih maraka namijenjenih poljoprivrednim proizvođačima i prerađivačima.

Kako navode iz Ministarstva, od ukupnog iznosa 16,5 miliona KM odnosi se na realizaciju plaćanja za proizvedeno mlijeko iz trećeg kvartala ove godine, čime se nastavlja isplata poticaja za jednu od najznačajnijih grana domaće poljoprivrede.

Osim sredstava za proizvodnju mlijeka, izvršene su i isplate za ostale vrste proizvodnje ostvarene u trećem kvartalu, kao i za pojedine mjere predviđene modelom ruralnog razvoja. Za te namjene izdvojeno je ukupno 25,7 miliona KM, a isplate su realizirane u skladu s važećim programima i propisima.

Putem trezorske aplikacije, kako je dodatno pojašnjeno, izvršeno je i plaćanje po Programu poticaja za veterinarstvo u iznosu od 700 hiljada KM, čime se osigurava kontinuitet podrške sektoru veterinarskih usluga.

Iz Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva ističu da nastavljaju s kontinuiranim aktivnostima na realizaciji planiranih obaveza, s ciljem pravovremene isplate sredstava krajnjim korisnicima te jačanja podrške poljoprivrednoj proizvodnji i razvoju ruralnih područja.

Napominju i da dinamika isplata prema krajnjim korisnicima, odnosno poljoprivrednim proizvođačima i prerađivačima, zavisi od procedura i radnog vremena komercijalnih banaka u kojima korisnici imaju otvorene račune.

O svim narednim aktivnostima i daljoj dinamici isplata javnost će biti blagovremeno informisana, saopćeno je iz Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.