Federacija BiH bilježi preokret na tržištu automobila

Prema podacima Privredne komore Federacije Bosne i Hercegovine (PKFBiH), tržište električnih vozila u Federaciji BiH ove godine bilježi pad, što se povezuje s izostankom programa subvencija za fizička i pravna lica koji su prethodnih godina bili ključni podsticaj za kupovinu ovih vozila.

Viši stručni saradnik za industriju i usluge u PKFBiH, Anela Karahasan, navela je da je do kraja augusta 2025. godine u FBiH registrovano 43 nova električna putnička vozila, što je znatan pad u odnosu na 81 vozilo registrovano u istom periodu 2024. godine.

„Iako je broj čisto električnih vozila smanjen, značajan rast bilježe plug-in hibridi, hibridi i naročito tzv. mild hibridi. Tako je do augusta ove godine registrovano 61 plug-in hybrid vozilo (u odnosu na 54 prošle godine) te 748 full hybrid vozila, što predstavlja više nego dvostruko povećanje u odnosu na 349 registrovanih 2024. godine“, istakla je Karahasan.

Prema njenim riječima, glavni razlog rasta broja hibridnih vozila je promjena poslovne politike proizvođača i zastupnika, koji sve više odustaju od klasičnih motora s unutrašnjim sagorijevanjem i prelaze na ekološki prihvatljivije modele.

Karahasan je najavila i da će ove teme biti u fokusu Međunarodne konferencije “Elektromobilnost – početak ili kraj ledenog doba”, koja će se održati 6. i 7. novembra u Sarajevu, u organizaciji Privredne komore FBiH uz podršku Vlade FBiH, Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta, Grada Sarajeva, UNDP-a i Ambasade Švedske.

„Metafora ‘ledeno doba’ koristi se kako bi se simbolizirao prelazak iz ere vozila s unutrašnjim sagorijevanjem ka eri električnih vozila“, pojasnila je.

Na konferenciji će se govoriti i o iskustvima vlasnika električnih automobila – od životnog vijeka i troškova održavanja, do reciklaže i ponovne upotrebe baterija.

„Iskustva proizvođača, ali i vlasnika električnih automobila pokazuju da su se u mnogim aspektima baterije i sistemi vezani za njih znatno poboljšali tokom godina, ali i dalje postoje određene slabosti. Neke su djelimično otklonjene, druge su i dalje prisutne, zavisno od modela, upotrebe i uslova“, dodala je Karahasan.

Istakla je i da su cijene električnih vozila i dalje više u poređenju s vozilima na fosilna goriva, što je otvorilo prostor za kineske proizvođače koji nude povoljnije modele.

„Cijene vozila generalno bilježe rast, a električna vozila su u prvom mahu skuplja u odnosu na vozila sa unutrašnjim sagorijevanjem. Tu priliku su prepoznali brojni kineski brendovi koji nude povoljnije opcije, a shodno tom izazovu i veliki broj europskih brendova (VW, Renault, Citroën, Dacia) najavili su uskoro izlaske modela čije će cijene počinjati od 20.000 eura“, kazala je.

Govoreći o infrastrukturi, Karahasan je navela da broj punionica za električna vozila u BiH i dalje nije dovoljan, te da većinu čine spore AC punionice, dok je broj brzih stanica još uvijek mali.

„Procjenjuje se da u BiH trenutno ima oko 350 punionica, dok je broj brzih punionica još uvijek mali. Razvoj i postojanost kvalitetne mreže punionica direktno utiče i na broj turista i rast ugostiteljskog sektora u BiH. To je važan segment koji mora pratiti razvoj elektromobilnosti“, istakla je Karahasan.

Udruženje za elektromobilnost, koje djeluje pri Komori, već duže upozorava na potrebu stvaranja jedinstvene i pristupačne mape punionica. Trenutno je dostupan sumaran prikaz na stranici chargerbih.ba, a na predstojećoj konferenciji biće predstavljeno novo digitalno rješenje na nivou BiH, koje će uključivati i rješavanje problema roaminga među punionicama.