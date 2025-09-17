Federalna uprava za inspekcijske poslove pojačala provjere voća na granici

Federalna uprava za inspekcijske poslove putem federalnih graničnih inspektora u Sektoru granične inspekcije, vrši pojačan nadzor nad uvozom grožđa (stolnog i vinskog), mandarina i breskvi na tržište Bosne i Hercegovine.

Predmet ovih kontrola je utvrđivanje prisustva pesticida u ovim vrstama voća, a nadzor se provodi u cilju zaštite zdravlja potrošača, u skladu sa odredbama Pravilnika o maksimalnim nivoima ostataka pesticida u i na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog porijekla (“Službeni glasnik BiH”, br. 48/21).

Inspektori Federalne uprave za inspekcijske poslove u prekograničnom prometu roba vrše uzorkovanje pošiljki voća na graničnim prijelazima i mjestima carinjenja na području Federacije BiH, a uzorci se upućuju na analizu u akreditovane laboratorije u Bosni i Hercegovini.

Na ovaj način osigurava se da na tržište BiH mogu dospjeti samo proizvodi koji zadovoljavaju propisane sigurnosne standarde, navodi se u saopćenju Federalne uprave za inspekcijske poslove.