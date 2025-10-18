Federalna vlada razmatra nove mjere za pomoć višečlanim porodicama

U Sarajevu je održan sastanak federalnog ministra rada i socijalne politike Adnana Delića s predstavnicima Udruženja „Porodice 3+“, na kojem je razgovarano o unapređenju prava višečlanih porodica u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Nakon gotovo dvije godine kontinuiranog zalaganja Udruženja za sistemsku podršku porodicama s troje i više djece, sastanak je donio konkretne rezultate. Već su uvrštene određene inicijative u novi prijedlog Zakona o radu, među kojima su:

– povećan broj dana godišnjeg odmora za roditelje s troje i više djece,

– uvođenje fleksibilnog radnog vremena,

– zagarantovanost ostanka u radnom odnosu tokom trudnoće i nakon rođenja djeteta.

Nove inicijative za dodatnu podršku majkama

Tokom sastanka poseban akcenat stavljen je na prijedloge Udruženja koji se odnose na dodatna prava majki višečlanih porodica. Razmatrane su inicijative o pravu na skraćeno radno vrijeme od šest sati za majke s troje ili više djece, te o priznavanju do dvije godine radnog staža za majke koje nisu u radnom odnosu, za svako rođeno dijete.

Dogovoreno je da će Federalno ministarstvo rada i socijalne politike i Udruženje „Porodice 3+“ zajednički i koordinirano djelovati kako bi se i ove mjere u narednom periodu razmotrile i uvrstile u zakonsku proceduru.

Demografska slika i potreba za podrškom porodicama

Iz Udruženja „Porodice 3+“ naglašavaju da Bosna i Hercegovina prolazi kroz ozbiljan demografski pad i da višečlane porodice predstavljaju temelj demografskog i društvenog razvoja.

„Očekujemo punu podršku ovim inicijativama od strane Federacije BiH kao najznačajnijeg nivoa vlasti“, poručili su iz Udruženja.

Ministar Adnan Delić potvrdio je da su prijedlozi Udruženja već prepoznati u okviru izrade novog Zakona o radu.

„Radna verzija Zakona o radu i pratećih propisa već je u proceduri, a predložene mjere Udruženja biće predmet razmatranja u blagovremenom periodu“, istakao je Delić, dodavši da Ministarstvo ostaje otvoreno za dalju saradnju s organizacijama koje zastupaju interese porodica.