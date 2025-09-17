Federalno ministarstvo rada podržalo inicijativu ‘Blue Card – Karta za život’

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike podržalo je inicijativu “Blue Card – Karta za život”, čiji je cilj unaprijeđenje položaja djece i osoba s poteškoćama kroz uvođenje jedinstvene identifikacijske kartice.

Kartica je praksa u susjednim zemljama regije i omogućava lakši pristup pravima i uslugama, bolju koordinaciju između institucija i efikasniju primjenu zakona i međunarodnih konvencija koje obavezuju Bosnu i Hercegovinu, navedeno je u saopćenju Federalnog ministarstva rada i socijalne politike.

– Djeca i osobe s poteškoćama ne smiju biti prepušteni sami sebi niti svojim porodicama da sami pronalaze rješenja. Potrebna im je sistemska podrška države i svih njenih institucija. Upravo zato ova peticija predstavlja važan korak u izgradnji inkluzivnog društva u kojem će svi imati jednake šanse i mogućnosti – stav je Ministarstva.

Pozvali su građane, nevladine organizacije, predstavnike vlasti na svim nivoima i sve društvene aktere da se aktivno uključe, pruže podršku i zajednički pronalaze rješenja.