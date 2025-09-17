Federalno ministarstvo rada podržalo inicijativu ‘Blue Card – Karta za život’

Arnela Šiljković - Bojić

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike podržalo je inicijativu “Blue Card – Karta za život”, čiji je cilj unaprijeđenje položaja djece i osoba s poteškoćama kroz uvođenje jedinstvene identifikacijske kartice.

Kartica je praksa u susjednim zemljama regije i omogućava lakši pristup pravima i uslugama, bolju koordinaciju između institucija i efikasniju primjenu zakona i međunarodnih konvencija koje obavezuju Bosnu i Hercegovinu, navedeno je u saopćenju Federalnog ministarstva rada i socijalne politike.

– Djeca i osobe s poteškoćama ne smiju biti prepušteni sami sebi niti svojim porodicama da sami pronalaze rješenja. Potrebna im je sistemska podrška države i svih njenih institucija. Upravo zato ova peticija predstavlja važan korak u izgradnji inkluzivnog društva u kojem će svi imati jednake šanse i mogućnosti – stav je Ministarstva.

Pozvali su građane, nevladine organizacije, predstavnike vlasti na svim nivoima i sve društvene aktere da se aktivno uključe, pruže podršku i zajednički pronalaze rješenja.

pročitajte i ovo

Vijesti

Nasiha Pozder potpisala ugovore za projekte zaštite okoliša u Federaciji BiH

Istaknuto

/VIDEO/ Koji su događaji obilježili 16. septembar?

Istaknuto

Penzioneri i dalje mogu biti direktori u javnim preduzećima

Istaknuto

„Merhamet“ otvorio pekaru u Srebrenici za socijalno ugrožene porodice

Tuzla i TK

Vlada TK izdvojila 100.000 KM za podršku novoosnovanim firmama u turizmu i ugostiteljstvu

Učitati više

Uređivačka politika - javno objavljujemo i pozivamo sve naše gledaoce, čitaoce i slušaoce da eventualne primjedbe na izvještavanje našeg medija dostave putem e-mail adrese: [email protected]

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]