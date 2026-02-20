Federalno tužilaštvo preuzelo predmet Donja Jablanica

Selma Jatić
Federalno tužilaštvo preuzelo predmet Donja Jablanica
Foto: FENA/ Jablanica

Posebni odjel Federalnog tužilaštva Federacije BiH preuzeo je predmet Donja Jablanica, u vezi s tragičnom nesrećom iz 2024. godine, kada je tokom obilnih padavina i poplava u Donjoj Jablanici i Konjicu smrtno stradalo 19 osoba.

Kako je saopćeno, predmet će biti apsolutni prioritet ovog odjela. Postupajući federalni tužilac preuzeo je slučaj i trenutno se upoznaje sa svim okolnostima i dokumentacijom.

Predmet je ranije bio u nadležnosti Posebnog odjela za suzbijanje korupcije, organizovanog i međukantonalnog kriminala (POSKOK), a zbog tehničkih razloga vraćen je Kantonalnom tužilaštvu Hercegovačko-neretvanskog kantona, Područno tužilaštvo Konjic. Tokom pregleda i sravnjivanja dokumentacije uočeni su određeni nedostaci u spisu, zbog čega je dokumentacija dopunjena, popis spisa korigovan, a predmet kompletiran.

Podsjetimo, krajem septembra 2024. Tužilaštvo HNK potvrdilo je da su pod istragom jedna pravna i četiri fizičke osobe zbog sumnje da su njihova postupanja doprinijela tragediji. Istraga je pokrenuta u oktobru 2024., a optužnica još uvijek nije podignuta.

Porodice nastradalih više puta su javno izražavale nezadovoljstvo tokom istrage, a organizovani su i protesti s ciljem utvrđivanja odgovornosti. Obdukcijama je utvrđeno da je

 

pročitajte i ovo

BiH

Poskupljuje priključenje na elektro mrežu, evo koliko ćemo plaćati?

Magazin

Ovi kućanski aparati troše struju čak i kada miruju: Vrijeme je...

Istaknuto

Krađa u trgovačkom objektu u Gračanici, osumnjičeni pucali na policiju

Magazin

Kardiologinja preporučuje neočekivanu namirnica za zdravlje srca

Magazin

Nutritivni benefiti hurmi koje treba znati u ramazanskom periodu

Magazin

Nutricionisti otkrivaju: Ovo je najbolji napitak za snižavanje povišenog holesterola

BiH

Poskupljuje priključenje na elektro mrežu, evo koliko ćemo plaćati?

Magazin

Ovi kućanski aparati troše struju čak i kada miruju: Vrijeme je da ih isključite iz utičnice

Istaknuto

Krađa u trgovačkom objektu u Gračanici, osumnjičeni pucali na policiju

Magazin

Kardiologinja preporučuje neočekivanu namirnica za zdravlje srca

Magazin

Nutritivni benefiti hurmi koje treba znati u ramazanskom periodu

Učitati više

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]