Federalno tužilaštvo preuzelo predmet Donja Jablanica

Posebni odjel Federalnog tužilaštva Federacije BiH preuzeo je predmet Donja Jablanica, u vezi s tragičnom nesrećom iz 2024. godine, kada je tokom obilnih padavina i poplava u Donjoj Jablanici i Konjicu smrtno stradalo 19 osoba.

Kako je saopćeno, predmet će biti apsolutni prioritet ovog odjela. Postupajući federalni tužilac preuzeo je slučaj i trenutno se upoznaje sa svim okolnostima i dokumentacijom.

Predmet je ranije bio u nadležnosti Posebnog odjela za suzbijanje korupcije, organizovanog i međukantonalnog kriminala (POSKOK), a zbog tehničkih razloga vraćen je Kantonalnom tužilaštvu Hercegovačko-neretvanskog kantona, Područno tužilaštvo Konjic. Tokom pregleda i sravnjivanja dokumentacije uočeni su određeni nedostaci u spisu, zbog čega je dokumentacija dopunjena, popis spisa korigovan, a predmet kompletiran.

Podsjetimo, krajem septembra 2024. Tužilaštvo HNK potvrdilo je da su pod istragom jedna pravna i četiri fizičke osobe zbog sumnje da su njihova postupanja doprinijela tragediji. Istraga je pokrenuta u oktobru 2024., a optužnica još uvijek nije podignuta.

Porodice nastradalih više puta su javno izražavale nezadovoljstvo tokom istrage, a organizovani su i protesti s ciljem utvrđivanja odgovornosti. Obdukcijama je utvrđeno da je