Raspisan konkurs za Festival filmskog stvaralaštva mladih Tuzla 2025

Bosanski kulturni centar Tuzlanskog kantona, u saradnji s Udruženjem „Mladi Tuzle“, Pozorištem mladih Tuzle, Srednjom „Savremeno-umjetničkom školom“ Tuzla i organizacijom Una Storia Tuzla, raspisao je konkurs za prijavu filmova na 1. Festival filmskog stvaralaštva mladih Tuzla 2025. Partner u organizaciji je JU Zavod za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa TK, a manifestaciju podržavaju Ministarstvo kulture, sporta i mladih TK i Turistička zajednica TK.

Festival će trajati od 1. septembra do 31. oktobra 2025. godine, dok će centralni program, koji obuhvata filmske projekcije, panel diskusije i dodjelu nagrada, biti održan od 27. do 31. oktobra u BKC-u TK. Ovaj događaj je dio programa „6. Dana audiovizuelnog naslijeđa i umjetnosti“, a cilj mu je okupiti mlade stvaraoce, podstaći kreativnost kroz film i afirmisati umjetnost kao sredstvo dijaloga o aktuelnim društvenim temama.

Prijave su otvorene u tri kategorije: filmovi srednjoškolaca na temu „Zdravlje“, turistički filmovi osnovaca i srednjoškolaca TK posvećeni kulturnom naslijeđu te studentski i omladinski filmovi sa slobodnom temom. Najbolji radovi bit će nagrađeni novčanim iznosima od 100 do 1.000 KM.

Za prijavu je potrebno popuniti obrazac koji se nalazi na zvaničnoj stranici Festivala bkctuzla.ba/ffsm a filmovi se šalju putem e-maila na adresu [email protected]. najkasnije do 20. oktobra 2025. godine u 23:30 sati.

Ministarstvo obrazovanja i nauke TK donijelo je odluku kojom se daje saglasnost za učešće osnovnih i srednjih škola kantona u programima Festivala. „1. Festival filmskog stvaralaštva mladih“ sufinansiran je od Ministarstva kulture, sporta i mladih TK kroz javni poziv za podršku projektima u oblasti kulture i izdavaštva, a realizaciju vodi Udruženje „Mladi Tuzle“.