Festival klasične muzike Franjo Bosanac u srijedu počinje u Tuzli

Festival klasične muzike Franjo Bosanac bit će svečano otvoren u srijedu, 3. juna, u Hrvatskom kulturnom centru “Sveti Franjo” u Tuzli, u organizaciji HKD Napredak, Glavna podružnica Tuzla.

Ovogodišnje izdanje festivala održava se od 3. do 9. juna, a već prva festivalska večer publici će donijeti program posvećen operi i najpoznatijim djelima svjetske muzičke literature.

Svečano otvorenje zakazano je za 19 sati, a pred tuzlanskom publikom nastupit će sopranistica Hana Salihović, tenor Ermin Ašćerić i pijanist Bakir Samardžić. Ovi umjetnici će kroz arije i duete predstaviti raskoš operne umjetnosti, emociju i snagu klasične muzike.

Na programu će se naći djela Gounoda, Puccinija, Verdija, Mozarta, Čajkovskog i Lehára, uključujući odlomke iz opera “La Traviata”, “Turandot”, “La Bohème”, “Romeo i Julija”, “Figarov pir” i “Evgenij Onjegin”.

Organizatori najavljuju večer ispunjenu snažnim interpretacijama i melodijama koje decenijama osvajaju publiku širom svijeta. Festival klasične muzike Franjo Bosanac i ove godine ima za cilj približiti klasičnu muziku publici i dodatno obogatiti kulturni život Tuzle.

Otvorenjem festivala Tuzla će ponovo biti mjesto susreta umjetnosti, emocije i kulture, uz program koji okuplja istaknute izvođače i ljubitelje klasične muzike.