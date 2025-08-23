Filmski studio mladih Tuzle donosi besplatne projekcije i radionice za djecu i mlade

Jasmina Ibrahimović

Od oktobra do decembra 2025. godine djeca i mladi iz Tuzle i Tuzlanskog kantona imat će priliku besplatno uživati u igranim filmovima, učestvovati u edukativnim okruglim stolovima te pohađati radionice filma i fotografije.

Projekat realizuje Filmski studio Mladih Tuzle u partnerstvu s Pozorištem mladih Tuzle, Savremeno-umjetničkom školom Tuzla, JU Bosanski kulturni centar TK i Una Storia Studiom, uz podršku Grada Tuzla i Ministarstva za kulturu, sport i mlade TK.

Detaljan repertoar i raspored aktivnosti bit će objavljeni uskoro.

pročitajte i ovo

Tuzla i TK

Spektakl ljepote, stila i snažne poruke: Održan Izbor za Fotomodela TK – Lukavac 2025.

Vijesti

Velika disperzija i izazovi: Koliko vremena se troši na službena putovanja u TK

Vijesti

Lidl nastavlja širenje u BiH, u toku gradnja novih marketa i distributivnog centra

Vijesti

Planska isključenja električne energije na području TK

Vijesti

Netanyahu pokreće hitne pregovore o otetim talcima, dok izraelska vojska priprema ofanzivu na Gazu

Učitati više

Uređivačka politika - javno objavljujemo i pozivamo sve naše gledaoce, čitaoce i slušaoce da eventualne primjedbe na izvještavanje našeg medija dostave putem e-mail adrese: [email protected]

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]