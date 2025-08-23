Filmski studio mladih Tuzle donosi besplatne projekcije i radionice za djecu i mlade

Od oktobra do decembra 2025. godine djeca i mladi iz Tuzle i Tuzlanskog kantona imat će priliku besplatno uživati u igranim filmovima, učestvovati u edukativnim okruglim stolovima te pohađati radionice filma i fotografije.

Projekat realizuje Filmski studio Mladih Tuzle u partnerstvu s Pozorištem mladih Tuzle, Savremeno-umjetničkom školom Tuzla, JU Bosanski kulturni centar TK i Una Storia Studiom, uz podršku Grada Tuzla i Ministarstva za kulturu, sport i mlade TK.

Detaljan repertoar i raspored aktivnosti bit će objavljeni uskoro.