Fokača: iskoristite nedjelju kod kuće, napravite je

Fokača je jelo koje miriše na more, masline i Mediteran, a podsjeća na našu domaću pogaču, ali s bogatijim okusom i šarenijim izgledom. Ova italijanska varijanta hljeba posljednjih godina sve više se priprema i u domaćinstvima kod nas, a iako joj ime zvuči pomalo strano, suština je jednostavna, riječ je o hljebu koji se pravi od osnovnih sastojaka, uz dodatak maslinovog ulja, cherry paradajza, ruzmarina i maslina.

I dok se kod nas pogača često pravi „od oka“ i najčešće služi kao dodatak jelu, fokača je u Italiji jelo za sebe. Jede se topla, uz sir ili jogurt, uz vino, a ponekad i kao baza za sendvič. Ono što ovu „rođaku“ naše pogače čini posebnom jeste način na koji se pravi i začini koji joj daju onaj prepoznatljivi južnjački šmek.

U statusu koji ovih dana kruži društvenim mrežama, jedna domaćica je podijelila svoju verziju recepta, navodeći da je umjesto oštrog brašna koristila raževno – i da je rezultat bio fantastičan. Recept koji slijedi donosi osnovne korake pripreme, ali i slobodu da se poigrate s onim što imate u kuhinji.

Recept za fokaču

Sastojci za tijesto:

325 ml mlake vode

500 g oštrog (ili raževog) brašna

1 kašičica kristal šećera

1 kašičica soli (po ukusu)

7 g suhog kvasca

2 kašike maslinovog ulja

Za premaz:

3 kašike maslinovog ulja

prstohvat soli

sitno sjeckani bijeli luk

svježi ili suhi ruzmarin

biber

po želji kašičica crvene paprike za boju

Dodaci za dekoraciju:

masline (crne ili zelene)

cherry ili grappolo paradajz

Priprema

Tijesto zamijesite drvenom ili silikonskom kašikom u velikoj zdjeli. Nakon što se svi sastojci sjedine, prebacite ga u pouljenu posudu, blago pritisnite i ostavite da se diže oko sat i po.

U međuvremenu napravite premaz – pomiješajte sve sastojke tako da dobijete mirisnu aromatičnu uljnu smjesu. Kada tijesto udvostruči volumen, lagano ga premijesite, vratite u zdjelu i ostavite da se diže još sat i po.

Treći i posljednji put tijesto prebacite u pleh obložen papirom za pečenje. Pritisnite ga prstima tako da dobijete karakteristične rupice. Premažite premazom i pospite maslinama, paradajzom i začinima po želji.

Dok se rerna grije na 200 stepeni, fokaču još kratko ostavite da miruje desetak minuta. Zatim pecite oko 20 minuta, dok ne dobije zlatnu koricu i ne zamiriše cijela kuća.

Najbolje je jesti dok je još topla, uz čašu jogurta, komad sira ili samo tako – prstima, bez escajga, jer baš tako i priliči ovom domaćem, iako „stranom“ jelu.

Fokača ili pogača?

Na prvi pogled, čini se da je razlika samo u slovu, ali u suštini razlika je i u pristupu. Fokača traži vrijeme, strpljenje i poneki začin više, ali za uzvrat daje savršen spoj mirisa i teksture, hrskavu koricu i meku unutrašnjost koja ostaje sočna satima nakon pečenja.

U našim kuhinjama odavno znamo da najljepše stvari nastaju kad se koristi ono što se već nalazi u špajzu, zato ne oklijevajte da fokaču prilagodite sebi. Umjesto maslina, crveni luk, umjesto cherry paradajza, paprika, a umjesto ruzmarina, bosiljak.

Jer na kraju, najvažnije je da miriše na dom.