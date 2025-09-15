Fond izdvaja 2,4 miliona KM za očuvanje radnih mjesta osoba s invaliditetom u FBiH

Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom Federacije BiH raspisao je dva javna poziva s ciljem jačanja podrške osobama s invaliditetom – onima koji žele pronaći posao i onima koji nastoje zadržati postojeće radno mjesto.

Samo za LOT I izdvojeno je 2,4 miliona KM, a sredstva su namijenjena firmama i zaštitnim radionicama koje zapošljavaju osobe s invaliditetom od 60 posto i više. Fokus programa je očuvanje radnih mjesta i unapređenje uslova rada.

Direktor Fonda Ahmet Baljić izjavio je da tim pozivom žele naglasiti koliko im je važno dostojanstvo rada.

– Pozivam poslodavce da iskoriste ovu podršku i zajedno s nama osiguraju kontinuitet zaposlenosti za osobe s invaliditetom – poručio je Baljić.

Novac iz LOT-a I namijenjen je za ključne potrebe poslodavaca, uključujući: kupovinu i održavanje opreme, nabavku specijalnih pomagala i alata prilagođenih osobama s invaliditetom, nabavku materijala i sirovina, te pokrivanje dijela režijskih i komunalnih troškova, te zakupa prostora.

– Želimo da firme osiguraju bolje uslove rada, ojačaju svoje timove i pokažu da inkluzija nije samo riječ, već praksa koja gradi zdravije društvo. Ova sredstva treba da poslodavcima olakšaju poslovanje i potvrde da u ovom procesu nisu sami – naglašava Baljić.

Pravo prijave imaju firme i zaštitne radionice koje već posjeduju status društva za zapošljavanje osoba s invaliditetom i koje: uredno izmiruju porezne obaveze, nisu neopravdano smanjivale broj zaposlenih osoba s invaliditetom, posluju stabilno i nisu u stečaju ili likvidaciji, i koje su ranija sredstva Fonda koristile transparentno i u skladu s ugovorima.

– Ovo je poziv za odgovorne poslodavce koji žele pokazati da je moguće voditi održivo poslovanje i istovremeno pružati podršku osobama s invaliditetom. Fond otvara vrata partnerima koji razumiju da je inkluzija temelj svakog naprednog društva – ističe Baljić.

Uz prijavu je potrebno priložiti važeće ponude i predračune za planirane nabavke, te dokaze o statusu i zaposlenim osobama s invaliditetom.

Poziv je otvoren 30 dana od objave, odnosno do 30. septembra ove godine. Prijave se dostavljaju na adresu Fonda u Sarajevu, dok su obrasci i detaljna dokumentacija dostupni na stranici www.fond.ba.

Aplikanti čiji projekti budu odobreni potpisat će ugovor s Fondom, a rok za realizaciju programa iz LOT-a I je šest mjeseci od dana potpisivanja ugovora, saopćeno je iz Fonda.