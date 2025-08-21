Formiran Koordinacioni tim za uvođenje novih izbornih tehnologija u BiH

Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine donijela je na današnjoj sjednici Odluku o osnivanju Koordinacionog tima za uvođenje specifičnih izbornih tehnologija u izborni proces u BiH. Odlukom je definisan sastav, zadaci i nadležnosti ovog tijela.

U Koordinacioni tim imenovano je 20 članova iz različitih državnih institucija i kompanija – Centralne izborne komisije BiH, Ministarstva sigurnosti BiH, Ministarstva komunikacija i prometa BiH, Agencije za zaštitu ličnih podataka BiH, Agencije za javne nabavke BiH, IDDEEA-e, Uprave za indirektno oporezivanje, Generalnog sekretarijata Vijeća ministara BiH, Ureda za zakonodavstvo, kao i telekom operatera Eronet, Emtel i BH Telecom.

Dodatno, očekuje se da Ministarstvo finansija i trezora BiH te Služba za zajedničke poslove institucija BiH dostave svoje prijedloge članova za imenovanje u tim.

Zadatak Koordinacionog tima bit će da, kao stručno i savjetodavno tijelo, pruži podršku CIK-u u procesu uvođenja specifičnih izbornih tehnologija, svako iz domena nadležnosti institucije iz koje dolazi.

Odluka je donesena u skladu sa Izbornim zakonom BiH, Odlukom o realizaciji višegodišnjeg projekta uvođenja specifičnih izbornih tehnologija te odlukom visokog predstavnika u BiH o izmjenama Zakona o finansiranju institucija BiH, donesenom 17. jula 2025. godine, saopćeno je iz CIK-a.