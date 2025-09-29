Izbori za predsjednika RS-a: Istekao rok za prijavu stranaka i kandidata

Nedžida Sprečaković
Izbori u mjesnim zajednicama
Ilustracija

Prijevremeni izbori u Republici Srpskoj nakon smjene Milorada Dodika

U skladu sa Uputstvom o rokovima izbornih aktivnosti za održavanje prijevremenih izbora za predsjednika Republike Srpske, koji su zakazani za nedjelju 23. novembra, danas u 16 sati istekao je rok za prijavu političkih stranaka i nezavisnih kandidata.

Prijavu za učešće podnijelo je pet političkih stranaka i dva nezavisna kandidata. Među strankama su Savez za novu politiku, Ekološka partija Republike Srpske, Za pravdu i red – Lista Nebojše Vukanovića, Srpska demokratska stranka i Savez nezavisnih socijaldemokrata (SNSD).

Nezavisni kandidati su Slavko Dragičević i Igor Gašević.

Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine izvršit će provjeru prijava i ovjeriti one koje ispunjavaju zakonom propisane uslove, saopćeno je iz CIK-a.

SNSD će predložiti vršioca dužnosti predsjednika Republike Srpske

pročitajte i ovo

Tuzla i TK

Premijera dramskog igrokaza „Izvan kontrole“ u Pozorištu mladih Tuzle

Vijesti

Cijena zlata na rekordnom nivou

Istaknuto

Tuzla nabavila vatrogasno vozilo s ljestvama od 32 metra

Tuzla i TK

Promijenjen termin održavanja književnih susreta Cum grano salis

Vijesti

Uskoro stiže i prvi snijeg: Meteorolozi objavili kakvo nas vrijeme očekuje narednih dana

Učitati više

Uređivačka politika - javno objavljujemo i pozivamo sve naše gledaoce, čitaoce i slušaoce da eventualne primjedbe na izvještavanje našeg medija dostave putem e-mail adrese: [email protected]

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]