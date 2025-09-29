Prijevremeni izbori u Republici Srpskoj nakon smjene Milorada Dodika

U skladu sa Uputstvom o rokovima izbornih aktivnosti za održavanje prijevremenih izbora za predsjednika Republike Srpske, koji su zakazani za nedjelju 23. novembra, danas u 16 sati istekao je rok za prijavu političkih stranaka i nezavisnih kandidata.

Prijavu za učešće podnijelo je pet političkih stranaka i dva nezavisna kandidata. Među strankama su Savez za novu politiku, Ekološka partija Republike Srpske, Za pravdu i red – Lista Nebojše Vukanovića, Srpska demokratska stranka i Savez nezavisnih socijaldemokrata (SNSD).

Nezavisni kandidati su Slavko Dragičević i Igor Gašević.

Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine izvršit će provjeru prijava i ovjeriti one koje ispunjavaju zakonom propisane uslove, saopćeno je iz CIK-a.