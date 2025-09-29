SNSD će predložiti vršioca dužnosti predsjednika Republike Srpske

Milorad Dodik, bivši predsjednik Republike Srpske i lider SNSD-a, poručio je na društvenim mrežama da će ova stranka u Narodnoj skupštini Republike Srpske predložiti da bude izabran vršilac dužnosti predsjednika Republike Srpske do održavanja prijevremenih izbora.

Dodik je naglasio da će SNSD kandidata za prijevremene izbore predstaviti kada to bude potrebno, nakon konsultacija sa koalicionim partnerima. Prema njegovim riječima, odluka o izlasku na izbore donesena je jer se, kako je naveo, radi o političkom pritisku stranaca, političkog Sarajeva i opozicije, koja je u pregovorima sa “trojkom”.

Govoreći o trenutnoj političkoj situaciji, Dodik je poručio da je SNSD do sada vodio politiku zaštite interesa Republike Srpske, bez obzira na lični komoditet. Naglasio je da se u proteklim godinama branila imovina i status Republike Srpske, te ono što je, kako je rekao, stvoreno 1992. godine.

On je opoziciju optužio da je poziv na učešće u vlasti shvatila pogrešno i da im je jedini cilj borba protiv njega. Dodik je ponovio da se radi o političkoj borbi protiv visokog predstavnika Christiana Schmidta i političkog Sarajeva, koje su, prema njegovoj ocjeni, urušile sistem zajedničkog odlučivanja i uvele Bosnu i Hercegovinu u stanje nefunkcionalnosti.

Dodik je istakao da SNSD ostaje privržen stabilnosti institucija Republike Srpske, navodeći da Vlada i Narodna skupština funkcionišu nesmetano, dok je Srpska, kako tvrdi, usmjerena na razvoj i nove investicije.

Pozvao je članove i simpatizere SNSD-a da se mobilizuju i pokažu političko jedinstvo, uz poruku da je opozicija nejedinstvena i da nastupa po nalogu stranih centara.

Prema njegovim riječima, odluka o izboru vršioca dužnosti predsjednika Republike Srpske u parlamentu bit će prijedlog SNSD-a dok se ne raspišu i održe prijevremeni izbori.