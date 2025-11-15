FS BiH predstavio idejni koncept nacionalnog stadiona

FS BiH objavio je idejni koncept nacionalnog stadiona u Zenici.

Iz Saveza poručuju da ovaj korak otvara put jednom od najvažnijih infrastrukturnih projekata u njihovoj historiji, projektu koji bi u narednim godinama trebao donijeti savremenije uslove za rad svim reprezentativnim selekcijama i dugoročno unaprijediti cjelokupni fudbalski ambijent u Bosni i Hercegovini. Kako su naveli:

“Završetak idejnog koncepta nacionalnog stadiona u Zenici označava početak realizacije jednog od najznačajnijih projekata u historiji našeg Saveza, koji će u narednim godinama donijeti modernije uslove za rad svih reprezentativnih selekcija, ali i dugoročno unaprijediti sportski ambijent u našem fudbalu.”

Predsjednik Saveza Vico Zeljković dodao je:

“Sa zadovoljstvom želim podijeliti da je završen idejni koncept nacionalnog stadiona u Zenici, budućeg infrastrukturnog projekta Nogometnog/Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine, na osnovu kojeg ćemo raditi idejno rješenje i glavni projekat. Očekivanja su da kompletna projektna dokumentacija bude gotova do avgusta 2026. godine, nakon čega planiramo započeti radove.

Ovo je dugoročno važan korak za razvoj bh. fudbala i stvaranje kvalitetnijih uslova za sve selekcije, ali i novi dom zeničkog Čelika. Način finansiranja će tek biti definisan, ali već sada razmatramo nekoliko održivih modela koji mogu osigurati realizaciju projekta u punom kapacitetu. Nastavljamo raditi ambiciozno, planski i odgovorno.“