Kantonalni sud u Zenici izrekao je prvostepenu presudu u predmetu “Zenicatrans”, kojom je gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović osuđen na četiri godine zatvora. Uz kaznu zatvora, izrečena mu je i mjera zabrane obavljanja funkcije gradonačelnika u trajanju od šest godina.

Kasumović nije prisustvovao izricanju presude, a osim njega, u ovom predmetu optuženo je još deset osoba.

Uoči presude, ispred zgrade Kantonalnog suda okupio se veći broj građana kako bi iskazali podršku aktuelnom gradonačelniku.

Proces u slučaju “Zenicatrans” započeo je u oktobru 2022. godine, a do sada je održano oko 90 ročišta. Optužnica je teretila Kasumovića i ostale optužene za više krivičnih djela, uključujući udruživanje radi činjenja krivičnih djela, zloupotrebu položaja ili ovlaštenja, krivotvorenje službene isprave, prouzrokovanje stečaja i nesavjestan rad u službi.

Tužilaštvo je navelo da su Kasumović i ostali optuženi, djelujući kao organizovana grupa u periodu od 2017. do 2020. godine, nezakonito prenijeli vlasništvo nad Autobuskom stanicom “Zenicatransa” na Grad Zenicu. Prema tim navodima, imovina vrijedna više od 5,3 miliona KM prenesena je na osnovu fiktivnih dugovanja i neosnovano obračunatih kamata, kako bi se izbjegla naplata više od sedam miliona KM potraživanja Porezne uprave FBiH.

Tokom trajanja procesa, Kasumović se branio sa slobode i obavljao funkciju gradonačelnika. Presuda je prvostepena i podložna žalbi.