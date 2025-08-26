Na društvenoj mreži Reddit, u bh. zajednici, proteklih dana povela se burna rasprava nakon što je objavljena fotografija invalidskih kolica u zeničkoj bolnici, napravljenih od bijelih plastičnih stolica montiranih na metalni okvir.

Naime, neprofitna humanitarna organizacija Free Wheelchair Mission godinama je radila na rješavanju osnovnih potreba za mobilnošću u zemljama u razvoju, koristeći jeftina i izdržljiva rješenja za invalidska kolica.

Njihov prvi i najpoznatiji model GEN_1, iako danas više nije u proizvodnji, ostao je upamćen po revolucionarnoj ideji – postavljanju obične bijele plastične stolice na čelični okvir sa točkovima, čime je stvoreno funkcionalno pomagalo za osobe sa invaliditetom u teškim životnim uslovima.

Za dvije decenije postojanja, Free Wheelchair Mission distribuirala je više od 1,3 miliona invalidskih kolica u 94 zemlje svijeta, dajući priliku ljudima u najtežim okolnostima da povrate barem dio samostalnosti.

Ova kolica, iako funkcionalna i otporna, često su predmet polemike zbog udobnosti i prilagođenosti pacijentima.

Rasprava u BiH: udobnost i funkcionalnost pod znakom pitanja

Ova ideja, iako originalna i korisna u najtežim uslovima, izazvala je raspravu na društvenoj mreži Reddit/BiH nakon što je objavljena fotografija ovakvih kolica u zeničkoj bolnici.

Jedan od korisnika napisao je:

„Nije što je ružna, ali postoje razna zdravstvena stanja i plašim se da ovo nije najudobnije za ciljanu grupu pacijenata. Uvijek trebamo biti zahvalni na onome što imamo, ali postavlja se pitanje može li to malo bolje?“

Drugi je dodao:

„Baš mi je morbidan ovo slučaj iskreno. Znam šta se dešava po zdravstvu i sve tome slično, ali ova kolica vidiš kad uđeš u bolnicu, zar je moguće da ne mogu uklopiti u budžet tolike godine…“

Treći je zaključio:

„Snalazimo se ko u Somaliji, još samo fale papuče od flaša ili eventualno izrezanih guma od auta.“

Humanitarna misija ili poraz sistema?

Ova rasprava otvorila je pitanje da li ovakva rješenja, zamišljena za ugrožene zajednice imaju svoje mjesto u bolnicama u Bosni i Hercegovini?

Dok jedni smatraju da treba biti zahvalan na svakoj donaciji, drugi naglašavaju da je riječ o poraznoj slici zdravstvenog sistema koji bi trebao osigurati standardiziranu i udobnu medicinsku opremu, a ne improvizovana rješenja iz humanitarnih misija za treći svijet.