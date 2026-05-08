Osmogodišnji dječak preminuo u bolnici, naložena obdukcija

Osmogodišnji dječak preminuo je u Bolnici “Dr. Mladen Stojanović” u Prijedoru, a slučaj je prijavljen nadležnim istražnim organima kako bi se utvrdile sve okolnosti i tačan uzrok smrti.

Iz prijedorske bolnice saopćeno je da je dječak 6. maja primljen na Odjeljenje pedijatrije, ali je uprkos preduzetim naporima preminuo.

“Upućujemo izraze najdubljeg saučešća porodici preminulog dječaka. Znajući da nikakve riječi ne mogu ublažiti bol porodice, u potpunosti se stavljamo na raspolaganje kako njima tako i istražnim organima”, naveli su iz bolnice.

Dodali su da se, zbog poštovanja porodice i istražnih radnji, do daljnjeg neće oglašavati niti iznositi detalje o ovom slučaju.

Iz Policijske uprave Prijedor potvrđeno je da je slučaj prijavljen, da je obaviješten dežurni tužilac, te da se preduzimaju mjere na utvrđivanju okolnosti smrti.

Naložena je obdukcija tijela kako bi se utvrdio tačan uzrok smrti dječaka.