Fudbalerke ŽFK Sloboda 2024 dočekuju ekipu Respekta

Danas, 8. novembra, na stadionu NK “Mramor” bit će odigrana utakmica posljednjeg, 7. kola jesenjeg dijela prvenstva u kojem će fudbalerke ŽFK Sloboda 2024 dočekati ekipu ŽFK Respekt iz Sarajeva. Utakmica počinje u 14:00 sati.

Pred Tuzlankama je važan meč kojim žele uspješno zaključiti polusezonu i potvrditi dobru formu. Očekuje se borbena i kvalitetna utakmica u kojoj će domaće igračice pokušati doći do bodova pred domaćom publikom i završiti prvi dio sezone na stabilnoj poziciji.

Iz kluba pozivaju sve ljubitelje fudbala da dođu na stadion i pruže podršku igračicama ŽFK Sloboda 2024 u posljednjem kolu jesenjeg dijela prvenstva.

