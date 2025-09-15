Futsal reprezentacija BiH u Zenici se priprema za baraž s Belgijom za plasman na EURO 2026

Futsal reprezentativci Bosne i Hercegovine, koji su se u subotu okupili u Trening centru Nogometnog saveza BiH u Zenici, danas su obavili i prvi trening u Gradskoj areni “Husejin Smajlović” u tom gradu, gdje će 24. septembra (20 sati) protiv Belgije igrati uzvratnu utakmicu baraža za plasman na EURO 2026.

Prethodno će u petak, 19. septembra u 20 sati, protiv istog rivala igrati u Antverpenu, na koji će putovati u srijedu. Puleni selektora Gorana Melhera prva su dva dana ovih mini-priprema trenirali u zeničkoj dvorani “Bilmišće”, gdje su im se jučer priključili i kapiten Srđan Ivanković te Amer Džindić, koji su u subotu navečer igrali za svoje klubove.

– Očekuju nas jako važni mečevi protiv Belgije. Važno je da smo svi tu, da smo zdravi. Atmosfera je odlična, vjerujemo u sebe i u prolaz na EP. Mislim da imamo jako kvalitetan tim, koji je u posljednje vrijeme i podmlađen pa mislim da su očekivanja velika – kaže Džindić.

Selektor Melher smatra kako su kroz kvalifikacije te augustovske mini pripreme u Zenici oformili jako dobar tim, mada se neki iskusni igrači i dosadašnji nosioci igre nisu oporavili. Vjeruje kako imaju do sada i najbolji tim.

– Ovo su naše dvije najvažnije utakmice za ovaj cilkus. Radili smo za ovo – iako smo mi naš prvobitni cilj ulaskom u baraž ostvarili – ali dvije utakmice s Belgijom donose nam mnogo. Mislim da ćemo dočekati spremno utakmicu – kaže Melher, ali je naglasio kako u reprezentaciji uvijek nedostaje vremena za pripreme.

Plan je da se za vrijeme boravka u Zenici, do polaska u Antverpen, odradi ukupno šest treniga. Tri su, dodaje, već odradili.

– Već u srijedu putujemo u Belgiju. Mislim da smo dosta toga odradili i u 8. mjesecu, na selektivnom okupljanju. Sada uigravamo neke nove stvari, jer i oni nas prate, kao što i mi pratimo njih. Sigurno da i mi želimo napraviti iznenađenje – najavljuje Melher.

Upravo je Džindić, koji se jučer prilključio, uz Dinu Bundavicu novo ime u bh. timu u odnosu na kvalifikacije, u kojima su, u grupi s Španijom, Švicarskom i Engleskom bili drugi.

– Oni su već prije bili tu, u sklopu reprezentacije, a sada su nam se vratili. Svojom formom i igrama u svojim klubovima sami su sebe pozvali u reprezentaciju – kazao je Melher, koji je istakao kako nema povrijeđenih.

Belgija je, dodaje, vrlo ozbiljan rival, za selektora ima marokanskog trenera te je u zadnjih šest godina jako napredovala.

– Znamo da je Maroko u futsalu velesila. Ekipa koja je dobila Srbiju u dije utakmice u kvalifikacijama, mislim da nije za potcijeniti, ali i mi imamo naše šanse. Sigurno je da ćemo dati “300 posto” od sebe, da obradujemo naš narod – podvukao je Melher.

Melher je za ove dvije utakmice baraža, u kojima će “Zmajevi” nastojati izboriti svoj ukupno drugi te uzastopni plasman na EURO. BiH je na EURU 2022. godine takmičenje okončala nakon grupne faze, kao posljednja i bez bodova te s gol-razlikom 4-11 u grupi D, u kojoj su još igrali Španija 7, Gruzija 6 i Azerbejdžan 4 boda.

Na spisku su se našli sljedeći igrači: Darko Milanović (MNK Bubamara – Cazin), Miloš Todorić (HMNK Pula), Davor Arnautović (FC Diamant – Linz), Adnan Kalajdžić (Futsal Dinamo – Zagreb), Miloš Radujković (HMNK Vrgorac), Srđan Ivanković (Rekord Bielsko Biala ), Josip Sesar (HMNK Vrgorac), Almedin Bundavica (MNK Bubamara – Cazin), Bilal Jelić (MNK Bubamara – Cazin), Josip Bošković (HMNK Vrgorac ), Amer Delić (NK Sloga – Gornji Vakuf), Amir Baručija (FC Mostar SG), Samir Gosto (MNK Bubamara – Cazin), Amer Džindić (TSV Weilimdorf – Stuttgart) i Senad Poračanin (HMNK Vrgorac).