Futsaleri BiH poraženi u play-offu za Euro

RTV SLON
Futsal reprezentacija BiH sutra protiv Belgije

Futsal reprezentacija Bosne i Hercegovine poražena je sinoć u Antwerpenu od Belgije rezultatom 7:2 u prvoj utakmici baraža za plasman na Evropsko prvenstvo 2026. godine.

Početak susreta obilježila je ravnopravna igra i ispitivanje snaga, ali je domaća selekcija u periodu od 11. do 15. minute postigla čak četiri gola i time prelomila meč u svoju korist. Zmajevi su se uspjeli konsolidovati te golovima Ivankovića do kraja prvog poluvremena smanjili na 5:2.

U nastavku je viđena bolja i angažovanija igra našeg tima, koji je stvarao šanse, ali je belgijski golman bio na visini zadatka. U finišu susreta, dok je BiH pokušavala doći do trećeg pogotka, domaći tim je iskoristio prostor i postigao još dva gola za konačnih 7:2.

Revanš utakmica igra se u srijedu, 24. septembra, u Gradskoj areni “Husejin Smajlović” u Zenici, s početkom u 20 sati.

pročitajte i ovo

Istaknuto

Stanje na putevima u BiH: Saobraćaj usporen zbog radova na brojnim dionicama

Istaknuto

Vremenska prognoza: Danas sunčano i toplo vrijeme

Istaknuto

Tuzla servis: Naselje Lipnica bez vodosnabdijevanja

Vijesti

Prosinečki smijenjen s mjesta selektora Crne Gore, nasljeđuje ga Mirko Vučinić

Istaknuto

/VIDEO/ Crno i bijelo: Događaji koji su obilježili 19. septembar

Učitati više

Uređivačka politika - javno objavljujemo i pozivamo sve naše gledaoce, čitaoce i slušaoce da eventualne primjedbe na izvještavanje našeg medija dostave putem e-mail adrese: [email protected]

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]