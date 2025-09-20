Futsaleri BiH poraženi u play-offu za Euro

Futsal reprezentacija Bosne i Hercegovine poražena je sinoć u Antwerpenu od Belgije rezultatom 7:2 u prvoj utakmici baraža za plasman na Evropsko prvenstvo 2026. godine.

Početak susreta obilježila je ravnopravna igra i ispitivanje snaga, ali je domaća selekcija u periodu od 11. do 15. minute postigla čak četiri gola i time prelomila meč u svoju korist. Zmajevi su se uspjeli konsolidovati te golovima Ivankovića do kraja prvog poluvremena smanjili na 5:2.

U nastavku je viđena bolja i angažovanija igra našeg tima, koji je stvarao šanse, ali je belgijski golman bio na visini zadatka. U finišu susreta, dok je BiH pokušavala doći do trećeg pogotka, domaći tim je iskoristio prostor i postigao još dva gola za konačnih 7:2.

Revanš utakmica igra se u srijedu, 24. septembra, u Gradskoj areni “Husejin Smajlović” u Zenici, s početkom u 20 sati.