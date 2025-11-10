Gimnastičarke KRG Sloboda osvojile devet medalja na međunarodnom turniru u Osijeku

Jasmina Ibrahimović

Proteklog vikenda gimnastičarke Kluba ritmičke gimnastike (KRG) ‘Sloboda’ učestvovale su na međunarodnom turniru u ritmičkoj gimnastici pod nazivom RONDO CUP 2025 koji je održan u Osijeku u sportskoj dvorani  ‘Gradski vrt’. Na turniru je učestvovalo 300 gimnastičarki.

Iz KRG Sloboda nastupilo je sedam gimnastičarki u individualnim vježbama i osvojile devet medalja od kojih su pet zlatnih, jedna srebrena i tri bronzane.

Medalje su osvojile: Nisa Šečerbegović – tri zlatne medalje, Džejla Hujdurović zlatna i bronzana, Tajra Pejić – zlatna, Asja Bećirović  srebrena i bronzana i Ela Velagić bronzana medalja.

Veoma dobar nastup su imali Elma Bećirović i Ema Kabil koje su zauzeli četvrto mjesto.

Sljedeća takmičenja na kojima će učestvovati KRG Sloboda je ARABESQUE CUP – 2025 15. novembra u Sarajevu i decembru na “Christmas Cup “ u Zagrebu, saopćeno je iz tog kluba.

