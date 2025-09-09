Global Sumud Flotila nastavlja ka Gazi, iako je njen brod ‘Family’ bio meta napada dronom

Osmog septembra 2025. Global Sumud Flotilla (GSF) je potvrdila da je brod „Family“ bio meta napada dronom. Brod se trenutno nalazi u vodama Tunisa, a plovi pod zastavom Portugala. U napadu niko od članova/ica posade nije povrijeđen, požar koji je zahvatio prednji dio broda je brzo stavljen pod kontrolu, a pričinjena je materijalna šteta.

Thiago Avila, član posade broda „Family“ je na konferenciji za medije, održanoj 09.09.2025. podsjetio na to da ilegalna opsada Gaze traje već 18 godina, dok su u posljednjih 17 godina različite mirovne misije pokušavale da je razbiju. Do sad je 37 različitih brodova napadnuto ili blokirano, a Family je 38. brod koji je bio meta napada.

Fokus javnosti treba biti na razlogu zbog kojeg je ova mirovna misija uopšte tu. Narod Palestine već osam decenija trpi etničko čišćenje, apartheid i genocid od strane kolonijalne zionističke sile. Trenutno traje namjera potpune invazije kao posljednje faze etničkog čišćenja u Gazi. Napad na Sumud flotillu nije ništa naspram onoga što palestinski narod proživljava svaki dan, već osam decenija, poručio je Avila.

Prema posljednjim podacima Ministarstva zdravlja u Gazi, izraelske snage su od 7. oktobra 2023. godine ubile više od 64 hiljade Palestinaca i Palestinki, među kojima je oko 19 i po hiljada djece, dok je više od 42 hiljade djece ostalo bez jednog roditelja. Ubijeno je i više od 1.500 zdravstvenih radnika i radnica te 246 novinara, novinarki i medijskih radnika i radnica.

Misija GSF-a će biti nastavljena, a nakon napada na hiljade ljudi se javilo sa željom da joj volontiranjem doprinese. Misija nastavlja putem otvaranja humanitarnog koridora ka pojasu Gaze. Palestinski narod nikad nije odustao, pa nećemo ni mi, poručio je Avila pojašnjavajući da je ovo test za čovječanstvo i pozivajući cijeli svijet da se uključi.

Globalna Sumud Flotila je nenasilna pomorska misija, sačinjena od desetina malih plovila koji kreću sa Mediterana, a u kojoj učestvuju osobe iz 44 države svijeta. Flotilla nosi hranu i lijekove prema pojasu Gaze, s ciljem da ospori ilegalnu izraelsku opsadu i humanitarnu blokadu Gaze koja traje već 18 godina. Ona objedinjuje mobilizacije s kopna, mora i zraka u jedinstvenu, koordinisanu strategiju kako bi otvorila humanitarni koridor i izazvala globalnu akciju. Jedan od članova Global Sumud Flotille je i Boris Vitlačil iz Bosne i Hercegovine, koji se trenutno nalazi u Italiji odakle će se pridružiti brodovima koji su krenuli iz Španije i koji će krenuti iz Tunisa. Vitlačil je je poručio da za sada nema odlaganja i da se pripreme nastavljaju bez odgađanja.