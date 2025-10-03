Sudbina volontera Globalne Sumud flotile drugi je dan zaredom u centru pažnje svjetske javnosti nakon što su izraelske pomorske snage 2. oktobra presrele i otegle stotine volontera koji su pokušali dostaviti pomoć u Gazu. Radi se o humanitarnom konvoju s hranom, mlijekom za bebe i lijekovima, a u kojem su učestvovali građani iz 47 zemalja.

Presretanje u međunarodnim vodama

Učesnici flotile su, prema izvještajima, napadnuti vodenim topovima i tzv. „skunk“ vodom, dok su im komunikacije ometane. Nakon toga su prebačeni na izraelski brod MSC Johannesburg. Organizacija Adalah upozorava da je riječ o kršenju međunarodnog prava, jer se incident dogodio u međunarodnim vodama.

Sudbina volontera i dalje nepoznata

Prema podacima iz saopćenja od 2. oktobra, čak 443 učesnika su oteta i odvedena u nepoznatom pravcu. Pretpostavlja se da će biti prebačeni u izraelsku luku Ašdod, no advokatima je onemogućen pristup i nema potvrde o njihovom statusu.

Posebna pažnja na brod Mikeno

Najviše neizvjesnosti izaziva sudbina broda Mikeno pod francuskom zastavom. AIS podaci su 2. oktobra u jutarnjim satima sugerisali da je brod mogao ući u palestinske teritorijalne vode. Međutim, posljednji kontakt zabilježen je u 08:21 UTC, nakon čega je signal prestao i komunikacija je prekinuta.

Do danas, 3. oktobra, nema potvrde gdje se Mikeno nalazi niti u kakvim uslovima je njegova posada. To dodatno pojačava zabrinutost organizatora i međunarodne javnosti.

Nova flotila s novinarima i medicinskim radnicima

Dok se još uvijek traga za desetinama presretnutih brodova iz prve grupe, iz organizacije Freedom Flotilla Coalition potvrđeno je da je krajem septembra isplovila nova flotila.

Ovaj put radi se o inicijativi u kojoj učestvuju međunarodni novinari i medicinski profesionalci iz više od 20 zemalja.

Njihov brod, simbolično nazvan Conscience, otplovio je 30. septembra, a cilj mu je probiti opsadu Gaze i pružiti medicinsku podršku.

Prema najavama organizatora, ova misija obuhvata i druge brodove koji su krenuli iz Italije, pa se očekuje da u narednim danima budu u fokusu svjetske javnosti.

Brodovi iz više zemalja

Iz Globalne Sumud flotile naglašavaju da se radi o otmici i ratnom zločinu. Od vlada širom svijeta i međunarodnih institucija traže hitnu intervenciju i oslobađanje volontera.

Među presretnutim i nestalim su brodovi pod poljskom, italijanskom, francuskom, britanskom, španskom, njemačkom i alžirskom zastavom. Dio njih je potvrđeno zaplijenjen, dok se drugi vode kao izgubljeni iz komunikacije.

Unatoč represiji, organizatori poručuju da nasilje neće obeshrabriti njihove napore da probiju opsadu Gaze.