Hamas pristaje na mirovni plan, Trump pozvao Izrael da odmah prekine bombardovanje Gaze

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da Izrael „mora odmah“ zaustaviti bombardovanje Pojasa Gaze, nakon što je palestinska organizacija Hamas poručila da je spremna prihvatiti pojedine dijelove njegovog mirovnog plana, uključujući oslobađanje talaca i predaju uprave nad Gazom, uz dodatne pregovore o ostalim uslovima, prenosi Reuters.

Trump je, nakon što je Hamas dostavio svoj odgovor na njegov plan od 20 tačaka, naveo na društvenoj mreži Truth Social da vjeruje kako ta grupa „pokazuje spremnost za trajni mir“.

– Izrael mora odmah prekinuti bombardovanje Gaze kako bismo mogli bezbjedno i brzo izvući taoce. Trenutno je situacija previše opasna da bi se to učinilo. Već razgovaramo o detaljima koje treba razraditi. Ovo nije samo o Gazi – ovo je dugo traženi mir na Bliskom istoku, poručio je Trump.

Hamas je u svom saopćenju naveo da „cijeni arapske, islamske i međunarodne napore, uključujući inicijativu američkog predsjednika Donalda Trumpa“, s ciljem okončanja rata u Gazi, razmjene zarobljenika i omogućavanja hitne humanitarne pomoći.

U dokumentu koji je vidio Reuters, Hamas navodi da odobrava „puštanje svih izraelskih zarobljenika, i živih i poginulih, u skladu s formulom razmjene iz Trumpovog prijedloga“, uz stvaranje „neophodnih uslova na terenu za provođenje te razmjene“.

Organizacija je također izrazila spremnost da uđe u pregovore putem posrednika kako bi se dogovorili detalji, te najavila da bi bila spremna predati upravu nad Gazom palestinskom tijelu sastavljenom od nezavisnih tehničkih stručnjaka (tehnokrata), formiranom na osnovu palestinskog nacionalnog konsenzusa i uz podršku arapskih i islamskih država.

Ipak, visoki zvaničnik Hamasa Musa Abu Marzuk izjavio je za Al Jazeeru da se pokret neće razoružati dok se „ne okonča izraelska okupacija“, dodajući da pitanja o budućnosti Gaze moraju biti razmatrana u okviru šireg palestinskog političkog dogovora u kojem će Hamas učestvovati.

Trumpov plan, koji su podržali Izrael, arapske i evropske sile, predviđa trenutni prekid vatre, razmjenu talaca i zatvorenika, postepeno povlačenje izraelskih snaga iz Gaze, razoružanje Hamasa i formiranje prelazne vlade pod međunarodnim nadzorom.

Prema riječima Toma Fletchera, podsekretara Ujedinjenih nacija za humanitarna pitanja, Trumpova inicijativa „otvara mogućnosti“ i donosi šansu za spas života.

– Ona nudi mogućnost da Palestinci dobiju hitno potrebnu humanitarnu pomoć i da se taoci vrate svojim porodicama, izjavio je Fletcher.

Trumpov prijedlog uključuje i distribuciju pomoći Gazi preko neutralnih međunarodnih organizacija, a UN je potvrdio da je 170.000 metričkih tona pomoći spremno za ulazak na palestinsku teritoriju.

Izrael je pokrenuo ofanzivu u Gazi nakon napada Hamasa 7. oktobra 2023. godine, u kojem je, prema izraelskim izvorima, ubijeno oko 1.200 ljudi, a 251 osoba je odvedena u Gazu. Izraelske vlasti navode da je 48 talaca još uvijek u zarobljeništvu, od kojih je 20 živo.

S druge strane, zdravstvene vlasti u Gazi, koje su pod kontrolom Hamasa, tvrde da je od početka izraelskih napada ubijeno više od 66.000 ljudi.