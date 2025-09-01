Globalni indeks mira 2025: Island ponovo najmirnija zemlja

Nordijska država Island, poznata po vulkanima i geotermalnim izvorima, i ove je godine proglašena najmirnijom zemljom na svijetu prema Globalnom indeksu mira.

Rang-listu objavljuje Institut za ekonomiju i mir (IEP), a u njoj se ocjenjuje 163 države i teritorije prema kriterijima društvene sigurnosti, intenzitetu domaćih i međunarodnih sukoba te stepenu militarizacije.

Island ne samo da prednjači u miroljubivosti, već je treći na World Happiness Reportu i jedno od najatraktivnijih turističkih odredišta sjeverne hemisfere.

Globalni trendovi

Od uspostavljanja ovog indeksa 2008. godine, prosječna ocjena država pogoršala se za 5,4 posto, dok je razlika između najmirnijih i najmanje mirnih porasla za gotovo 12 posto. Ove godine Rusija je prvi put proglašena najmanje mirnom zemljom na svijetu, odmah iza nje nalazi se Ukrajina.

Sjedinjene Američke Države zauzele su 128. poziciju, svrstane iza zemalja poput Hondurasa, Bangladeša i Ugande, što se povezuje s visokim nivoom militarizacije. U donjem dijelu liste nalaze se i Sjeverna Koreja (149), Izrael (155), Ukrajina (162) i Rusija (163). Francuska je ocijenjena kao najmilitarizovanija država zapadne i srednje Evrope, dok je Južna Amerika jedina regija koja je zabilježila napredak, posebno Peru i Argentina. Najmiroljubivije zemlje Sjeverne i Srednje Amerike su Kanada i Kostarika.

Na afričkom kontinentu najvišu ocjenu miroljubivosti dobili su Mauricijus, Bocvana i Namibija.

BiH i region

Bosna i Hercegovina zauzela je 59. mjesto. U regionu najbolje je pozicionirana Slovenija, na 9. mjestu, dok su Hrvatska i Crna Gora zauzele 19. i 34. poziciju. Srbija se našla iza BiH, na 64. mjestu.