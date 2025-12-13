U Gračanici se privode kraju radovi na izgradnji novog Bingo centra koji će objediniti kupovinu, zabavu i ugostiteljsku ponudu, a istovremeno otvoriti stotine novih radnih mjesta i značajno obogatiti sadržaje ovog grada.

Gračanica će uskoro dobiti moderno trgovačko-zabavno središte, treći veliki Bingo centar na području Tuzlanskog kantona, a poznat je i tačan datum njegovog otvaranja.

Najavljen poseban program

Svečano otvorenje novog Bingo centra u Gračanici zakazano je za 24. decembar 2025. godine u 10 sati, kada se očekuje veliki broj posjetilaca iz Gračanice, ali i okolnih gradova.

Za dan otvorenja najavljen je poseban program, kao i brojne pogodnosti u trgovinama koje će poslovati u okviru centra.

Novi kompleks donosi znatno raznovrsniju ponudu i sadržaje prilagođene svim generacijama, čime Gračanica dobija novo mjesto okupljanja, druženja i zabave.

Treći objekat ovog tipa u TK

Pored velikog hipermarketa i restorana, Bingo centar u Gračanici ponudit će i brojne zabavne sadržaje.

Igraonice, kino CineStar i kuglana samo su dio ponude koja bi ovaj prostor trebala učiniti jednim od najposjećenijih u ovom dijelu kantona.

Bingo centar u Gračanici treći je objekat ovakvog tipa u Tuzlanskom kantonu, nakon ranije otvorenih centara u Tuzli i Živinicama, čime se dodatno širi mreža velikih trgovačko-zabavnih kompleksa ove kompanije u sjeveroistočnoj Bosni i Hercegovini.