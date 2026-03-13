Grad Tuzla najavio pojačan nadzor: Ugostitelji moraju imati odobrenje za ljetne bašte

Služba za inspekcijske poslove, podsjeća vlasnike ugostiteljskih objekata na području grada Tuzle, na obavezu pribavljanja odobrenja za zauzimanje javne površine u svrhu postavljanja ljetne bašte, od Službe za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica.

Kao što je poznato, ljetne bašte mogu se postavljati na javnoj površini u periodu 01.04 – 31.10. u kalendarskoj godini, isključivo na osnovu odobrenja koje izdaje Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica, u skladu sa odredbama člana 42 – 52. Odluke o komunalnom redu („Službeni glasnik Grada Tuzle“, broj: 5/23 – prečišćeni tekst, 9/23, 3/24, 4/24, 5/24 i 12/25).

Počev od 01.04.2026. godine, Služba za inspekcijske poslove će vršiti pojačan nadzor nad ugostiteljskim objektima, te s tim u vezi pozivamo vlasnike ugostiteljskih objekata na području grada Tuzle, da na vrijeme i bez odlaganja pribave odobrenje za zauzimanje javne površine u svrhu postavljanja ljetne bašte, te da se prilikom postavljanja ljetne bašte i korištenja javne površine u cjelosti pridržavaju uslova datih u odobrenju.