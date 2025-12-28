Grad Tuzla rješava dugogodišnji problem: Ucjevljenje Bukvinog potoka u toku

Grad Tuzla započeo je radove na ucjevljenju Bukvinog potoka u dijelu naselja Kužići, čime se rješava dugogodišnji infrastrukturni problem i unapređuju sigurnost i kvalitet života stanovnika ovog područja.

Realizacijom ovog projekta smanjuje se rizik od plavljenja i poboljšavaju komunalni uslovi, a ujedno se stvara uređenije i sigurnije okruženje za lokalno stanovništvo. Iz Gradske uprave ističu da je riječ o još jednom konkretnom koraku u pravcu sistemskog unapređenja komunalne infrastrukture na području Tuzle.

„Zajedno gradimo Tuzlu kao grad koji sluša potrebe svojih mještana i djeluje odgovorno“, kazao je gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić.

Radovi na ucjevljenju Bukvinog potoka dio su šireg plana Grada Tuzla usmjerenog na rješavanje infrastrukturnih izazova u mjesnim zajednicama, s ciljem stvaranja sigurnijeg, uređenijeg i kvalitetnijeg ambijenta za život svih građana.