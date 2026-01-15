Gradačac rješava stambeno pitanje radnicima čija su preduzeća privatizovana

Grad Gradačac raspisao je javni oglas za dodjelu četiri stana privatizovanih preduzeća koja su stavljena na raspolaganje Gradu, a namijenjena su bivšim radnicima tih firmi koji nemaju riješeno stambeno pitanje.

Riječ je o stanovima na više lokacija u Gradačcu, u ulicama Husein-kapetana Gradaščevića, Reufa Huseinagića i Ahmeta Hanića, pri čemu je za svaki stan navedeno kojem je preduzeću pripadao, pa se prijave podnose u skladu s tim.

Pravo prijave imaju radnici zaposleni u preduzećima do momenta njihove privatizacije, kao i određene kategorije penzionisanih radnika, uz obavezno dokazivanje statusa uvjerenjem nadležnog PIO/MIO fonda ili izvodom iz radne knjižice. U raspodjeli je utvrđen redoslijed prioriteta, među kojima su porodice poginulih radnika iz rata, ratni vojni invalidi i invalidi rada, demobilisani borci, penzionisani radnici koji do 19. maja 2005. godine nisu riješili stambeno pitanje, deficitarnni kadrovi, te ostali radnici koji do stupanja na snagu zakona nisu na drugi način riješili stanovanje.

Dodjela će se vršiti bodovanjem prema kriterijima kao što su stambena situacija, radni staž, broj članova domaćinstva i zdravstveno stanje, uz dodatne bodove za statuse iz boračko-invalidske zaštite. Postupak provodi komisija koju imenuje gradonačelnik, a nakon rangiranja rješenje o dodjeli donosi Gradsko vijeće, uz mogućnost sudske zaštite pred Kantonalnim sudom u Tuzli.

Javni oglas otvoren je 30 dana od dana objave na web stranici i oglasnoj ploči Grada Gradačac. Prijavni obrazac dostupan je na web stranici Grada ili na portirnici Gradske uprave, a prijave se podnose poštom ili lično na šalteru 6, u zatvorenoj koverti s naznakom „Prijava na Javni oglas, ne otvaraj“, dok se neblagovremene i nepotpune prijave neće razmatrati.