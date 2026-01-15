Gradačac rješava stambeno pitanje radnicima čija su preduzeća privatizovana

Adin Jusufović
Gradacac
Grad Gradačac raspisao je javni oglas za dodjelu četiri stana privatizovanih preduzeća koja su stavljena na raspolaganje Gradu, a namijenjena su bivšim radnicima tih firmi koji nemaju riješeno stambeno pitanje.

Riječ je o stanovima na više lokacija u Gradačcu, u ulicama Husein-kapetana Gradaščevića, Reufa Huseinagića i Ahmeta Hanića, pri čemu je za svaki stan navedeno kojem je preduzeću pripadao, pa se prijave podnose u skladu s tim.

Pravo prijave imaju radnici zaposleni u preduzećima do momenta njihove privatizacije, kao i određene kategorije penzionisanih radnika, uz obavezno dokazivanje statusa uvjerenjem nadležnog PIO/MIO fonda ili izvodom iz radne knjižice. U raspodjeli je utvrđen redoslijed prioriteta, među kojima su porodice poginulih radnika iz rata, ratni vojni invalidi i invalidi rada, demobilisani borci, penzionisani radnici koji do 19. maja 2005. godine nisu riješili stambeno pitanje, deficitarnni kadrovi, te ostali radnici koji do stupanja na snagu zakona nisu na drugi način riješili stanovanje.

Dodjela će se vršiti bodovanjem prema kriterijima kao što su stambena situacija, radni staž, broj članova domaćinstva i zdravstveno stanje, uz dodatne bodove za statuse iz boračko-invalidske zaštite. Postupak provodi komisija koju imenuje gradonačelnik, a nakon rangiranja rješenje o dodjeli donosi Gradsko vijeće, uz mogućnost sudske zaštite pred Kantonalnim sudom u Tuzli.

Javni oglas otvoren je 30 dana od dana objave na web stranici i oglasnoj ploči Grada Gradačac. Prijavni obrazac dostupan je na web stranici Grada ili na portirnici Gradske uprave, a prijave se podnose poštom ili lično na šalteru 6, u zatvorenoj koverti s naznakom „Prijava na Javni oglas, ne otvaraj“, dok se neblagovremene i nepotpune prijave neće razmatrati.

pročitajte i ovo

Tuzla i TK

Počelo izdavanje dopunskih taksi oznaka za 2026.

Magazin

Jednobojni ili šareni tepih, šta je bolji izbor?

Vijesti

Savo Minić vraća mandat: Rekonstrukcija Vlade RS uoči sjednice Ustavnog suda...

Tuzla i TK

Između ponosa i problema u struci: U Tuzli obilježen Dan vozača

Tuzla i TK

Planska isključenja električne energije na području TK

Magazin

Evo koja je zemlja s najviše snijega na svijetu

Tuzla i TK

Počelo izdavanje dopunskih taksi oznaka za 2026.

Vijesti

Savo Minić vraća mandat: Rekonstrukcija Vlade RS uoči sjednice Ustavnog suda BiH

Tuzla i TK

Između ponosa i problema u struci: U Tuzli obilježen Dan vozača

Tuzla i TK

Planska isključenja električne energije na području TK

Istaknuto

Udruženja žrtava zatražila disciplinski postupak i smjenu glavnog tužioca Milanka Kajganića

Učitati više

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]